L'incredibile Aston Martin Valkyrie per la prima volta in strada: le immagini

La Aston Martin Valkyrie, eccezionale e rapidissima hypercar della casa automobilistica britannica, è già stata avvistata numerose volte (come ad esempio a Silverstone). Finora però il bolide non si era mai presentato tra le strade pubbliche, ma è proprio quello che è accaduto oggi.

Le campagne inglesi hanno quindi potuto ammirare e ascoltare il missile di Aston, e hanno anche testimoniato l'ultimo step dello sviluppo del veicolo. La stessa compagnia produttrice ha condiviso le immagini che potrete trovare nella galleria in fondo alla pagina.

Questo esemplare di Valkyrie appare molto più sobrio di quello nero e arancione che settimane o mesi fa si scatenava in pista. La verniciatura lucida in navy blue la rende in un modo elegante che prima sembrava difficile immaginarsi. Chiaramente le prestazioni restano però le stesse, e tra le auto che le scorrono affianco ci sono differenze colossali.

A muoverla ci pensa un grosso V12 aspirato da 6,5 litri, il quale sprigiona 1.000 cavalli di potenza. Contemporaneamente un motore elettrico Rimac va ad aggiungere altri 160 cavalli per un output totale di 1.160. In tutto ciò la vettura pesa poco più di 1.000 kg, e le prestazioni che stiamo per fornirvi sono quasi superflue. Parliamo di uno scatto da 0 a 320 km/h compiuto in appena 10 secondi, di un tempo da 0 a 100 km/h appena superiore ai 2,5 secondi e di un velocità massima da spavento.

Aston Martin ha intenzione di assemblarne soltanto 150 unità, compresi i 25 esemplari da pista AMR Pro. Ognuna di esse costerà 2,5 milioni di sterline, che al fluttuante cambio di questo periodo corrispondono a 2,7 milioni di euro. Una cifra così alta era però lecito aspettarsela.

Le richieste della casa per la Valkyrie vi risulteranno però quasi generose se paragonate a quelle necessarie per accaparrarsi questa fantastica Jaguar D-Type, una delle vetture più rare al mondo.