L'incredibile Aston Martin Valkyrie aggredisce la strada! Ecco il sound

Purtroppo negli ultimi mesi le informazioni sulla Aston Martin Valkyrie hanno latitato. L'assurda hypercar del marchio inglese non si lascia sfiorare dallo scorso febbraio, quando la compagnia affermò che le consegne sarebbero state avviate dalla metà del 2021.

Intanto il tempo passa, e la metà di quest'anno è quasi arrivata, ma a quanto pare i tecnici del team hanno ancora dei ritocchi da apportare. I test in strada si stanno quindi protraendo più a lungo del previsto, però questo ci permette di ammirare un altro esemplare di Valkyrie mentre si dà alla pazza gioia.

Il video non mostra nessun elemento mai visto in precedenza, e possiamo tranquillamente confemare il look estroverso, futuristico e coraggioso: la Aston sembra essere uscita da un film di fantascienza. A febbraio il CEO di Aston Martin, Tobias Moers, disse che "c'è ancora strada da fare", e la conferma di questa affermazione è arrivata proprio pochi giorni fa.

A ogni modo il video in alto non delude affatto, anzi. Il mostriciattolo mette in campo un sound fenomenale derivante dal suo V12 aspirato da 6,5 litri, capace di lanciare sull'asfalto 1.014 cavalli potenza che poi arrivano a 1.176 CV e 900 Nm di coppia in seguito all'intervento di un'unità elettrica. Da sottolineare infine la straordinaria capacità dei giri: la lancetta arriva a toccare i 10.500 rpm.

Tutte e 150 le Valkyrie da produrre costeranno almeno 3,2 milioni di dollari, ma altre 25 si specializzeranno per la pista andando ad assumere l'appellativo di AMR Pro. Al momento non sappiamo se Aston deciderà di consegnare nei prossimi giorni, ma vi terremo aggiornati in caso di novità ufficiali.

Per non allontanarci dalla casa automobilistica del Regno Unito vogliamo concludere mostrandovi la Aston Martin Victor: è una one-off nata da pezzi di ricambio, e il risultato è spettacolare. Se non lo sapete, Aston Martin ha di recente avviato una collaborazione massiccia con la Formula 1: oltre a gestire una scuderia, sta già fornendo le Vantage F1 Edition in qualità di Safety Car.