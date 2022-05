Incontrate Valentino Rossi nel Metaverso: il campione lancia il VR46 Metaverse

Il 2022 è iniziato con una nuova sfida di Facebook (intesa come azienda), che ora si chiama non a caso Meta: Mark Zuckerberg ha lanciato il Metaverso, un universo parallelo interamente digitale, esattamente come quello immaginato dalla fantascienza in decine di libri e film. Un mondo che ha attratto anche il campione MotoGP Valentino Rossi.

Il motociclista di Tavullia, che ora ha abbandonato le due ruote per correre nel campionato GT a bordo di un'Audi R8 LMS GT3 (Valentino Rossi a bordo di un'Audi R8 LMS GT3 a Imola), sta per dare vita al VR46 Metaverse, una piattaforma digitale attraverso la quale i tifosi di Valentino Rossi potranno incontrarlo sotto forma di avatar.

Il progetto, creato in collaborazione con The Hundred, intende creare una piattaforma digitale interamente dedicata al campione, al VR46 Racing Team e all'Academy VR46, con i primi contenuti che verranno lanciati già entro la fine del 2022.

Queste le parole del nove volte campione del mondo: "Entrare in questo settore è un’avventura davvero stimolante che ho deciso di affrontare in modo strutturato insieme a dei partner di livello. Mi entusiasma poter raggiungere i tifosi di tutto il mondo, portando loro l’atmosfera e l’entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie. Penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand".