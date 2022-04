Inclina la Jeep su una parete per superare un autobus: auto ribaltata su un fianco

Spesso e volentieri i proprietari di grossi SUV, fuoristrada o pick-up pensano di poter fare qualsiasi cosa in strada, sopravvalutando le potenzialità del loro veicolo. Guardate ad esempio come si ribalta in malo modo una Jeep Compass in un nuovo video di YouTube.

Lo scorso mese di febbraio ci siamo occupati di un Ford Bronco finito in un lago ghiacciato, dopo aver ignorato del tutto i cartelli di avvertimento. Il proprietario, sicuro della possanza del mezzo, era convinto di poter attraversare un tratto di strada che gli altri comuni automobilisti non avrebbero potuto con le loro berline, e sappiamo che è finita malissimo.

Oggi vi raccontiamo una storia simile, con protagonista una Jeep Compass. Il SUV Stellantis con alla guida una donna ha incontrato lungo la sua strada un bus, troppo largo per permettere alla vettura di passare. La conducente della Jeep non ha voluto aspettare che in qualche modo il bus facesse manovra per permetterle di passare e ha tentato una folle manovra da 4x4 puro.

La donna ha inclinato l'auto lungo una parete di terra, verso la fine della manovra però non è riuscita a rimetterla in posizione e si è ribaltata. La Jeep si è così coricata su un fianco, con la donna che è dovuta uscire dal finestrino (fortunatamente illesa) del lato guida. Come si suol dire, "La pazienza è la virtù dei forti"...