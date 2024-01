Meno incidenti e vittime della strada nel 2023: 34.315 le patenti ritirate

Abbiamo una buona notizia da darvi: nel 2023 sono diminuiti gli incidenti stradali rispetto a un anno prima, in particolar modo quelli mortali. Analizziamo tutti i dati diffusi dalla Polizia Stradale.

Nel corso del 2023 le forze dell’ordine sono intervenute per rilevare 44.778 incidenti stradali; anche se non di molto, sono comunque diminuiti rispetto ai 45.387 del 2022. Fortunatamente sono calati anche gli incidenti mortali: 449 nel 2023 contro i 521 dell’anno precedente. Le vittime sono state 495, anche questo in calo del 17,1% rispetto al 2022. In diminuzione anche gli incidenti con feriti: dai 16.402 del 2022 si è passati ai 15.760 del 2023, con un calo del 3,9%. Le persone ferite sulla strada sono state 24.701, mentre nel 2022 erano state 25.374, abbiamo insomma un calo del 2,7%.

Dobbiamo segnalare anche un aumento dei controlli della Polizia Stradale, che nel 2023 ha schierato 425.261 pattuglie, il 2% in più rispetto al 2022. Le persone controllate sono state 1.934.385 con 1.791.320 infrazioni segnalate, in questo caso con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. Le patenti ritirate sono state ben 34.315 (ricordiamo che i conducenti senza patente hanno causato 3.000 morti in 10 anni in Italia) con 43.187 carte di circolazione. I punti decurtati dalle patenti invece sono stati 2.992.834.

Guardando ai controlli relativi alla guida in stato di ebbrezza, sono stati 640.044 con 13.594 utenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, 1.300 quelli pizzicati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I veicoli sequestrati sono stati infine 831. Sono invece state 372.532 le infrazioni nei tratti di strada con controllo della velocità media, con sistemi Tutor attivi lungo 1.670 km di autostrade italiane.