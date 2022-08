Incidenti di veicoli elettrici più pericolosi e costosi? Finto crash test illude tutti

I veicoli elettrici sono destinati a diventare parte fondamentale del nostro futuro sostituendo i tradizionali modelli a combustione, ma mentre c’è chi scopre una tecnologia di ricarica rapidissima, c’è anche chi "analizza" le peculiarità degli incidenti che riguardano i veicoli elettrici.

L’assicuratore francese AXA ha condotto alcuni crash test molto particolari a Zurigo con l’apparente intento di scoprire quanto costano i danni subiti dai veicoli elettrici e la pericolosità degli incidenti che ne coinvolgono almeno uno. Il ragionamento alla base delle presunte prove sul campo è semplice: la tecnologia all’interno dei veicoli elettrici è particolarmente costosa e il design è inevitabilmente debole, anche nonostante la presenza di soluzioni di sicurezza di ultima generazione.

Ebbene, l’assicuratore ha dunque osservato che i veicoli elettrici generano più forza in un incidente provocando più danni e che i pacchi batteria siano l’elemento chiave che aumenta la pericolosità degli scontri e i costi post-incidente: “La maggior parte delle auto elettriche, in particolare quelle potenti, hanno una coppia molto elevata, che si nota immediatamente quando si preme il pedale dell'alimentazione. Ciò può comportare un'accelerazione indesiderata e a scatti che il conducente non può più controllare”, ha osservato il responsabile della ricerca Michael Pfaffli.

Attenzione, però: secondo quanto riportato poi da 24auto.de il crash test in questione è stato un "evento di spettacolo senza alcun guadagno nelle conoscenze". La stessa AXA ha ammesso ai microfoni del portale tedesco che nei veicoli testati non c'erano batterie e che la dimostrazione pratica dell'incendio sarebbe stata troppo pericolosa per gli ospiti presenti. Per tale ragione, la Tesla Model S in realtà è stata distrutta con effetti pirotecnici.



A cosa è servito quindi questo crash test, che ha illuso molti analisti e media outlet? Molto semplicemente, a promuovere un report di AXA per il quale le auto elettriche sono più pericolose rispetto ai veicoli a combustione convenzionali.

