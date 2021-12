Ecco gli incidenti più spettacolari del motorsport 2021: ne vedrete di tutti i colori

Il 2021 volge al termine ed è normale ripensare ai vari temi trattati e agli eventi a cui abbiamo assistito. Noi ci limitiamo al mondo dei motori, ma per celebrare l’ultimo giorno dell’anno non vogliamo tediarvi con la crisi dei chip e altri temi scottanti. Godiamoci invece i più spettacolari incidenti provenienti dal mondo del motorsport.

La maggior parte delle persone, soprattutto quelle meno appassionate del settore, conoscono la Formula 1 e la Moto GP, le punte di diamante delle rispettive categorie, ma ci sono tante altre discipline e competizioni in giro per il pianeta, come la NASCAR, il campionato Trophy Truck, il drifting, i rally, le competizioni endurance nazionali ed internazionali e tanto tanto altro.

E ovviamente in ogni weekend di gara, più o meno importante, è naturale che il pubblico assista agli immancabili incidenti di gara, che fortunatamente si risolvono quasi sempre con tanto spettacolo e una buona dose di spavento. Nella compilation che vi proponiamo c’è veramente di tutto, e guardandola ricorderete alcuni degli eventi più celebri dell’anno, ma anche tante altre carambole mozzafiato, che per fortuna si sono risolte senza conseguenze gravi per i piloti coinvolti.

Tra le tante botte impossibile dimenticarsi dell’incredibile incidente sulla Eau Rouge durante la 24 ore di Spa Francorchamps, per non parlare del decollo e del ribaltamento della monoposto Formula E di Alex Lynn. Non mancano però tanti altri momenti ad alto tasso di adrenalina provenienti anche dal mondo del motocross e del campionato superbike inglese, dove le piste spesso strette e insidiose causano cadute tanto spettacolari quanto pericolose.

Ora basta parlare, premete play e godetevi qualche minuto ad alto tasso di spettacolarità, e magari fateci sapere quale momento vi ha tolto il fiato più di altri.