Incidente sci Michael Schumacher: 'Commessi 2 errori gravi'. E fu girato un video...

Il prossimo 29 dicembre saranno esattamente 10 anni dal terribile incidente sulle nevi di Michael Schumacher. Il pilota tedesco ex Ferrari cadde sugli sci a Meribel sbattendo la testa, e di fatto non si riprese più.

In questa ultima decade la famiglia del 7 volte campione del mondo si è chiusa giustamente nel silenzio, e le pochissime notizie filtrate sono state quelle rilasciate dai più cari e dall'amico Jean Todt, che di recente ha spiegato: “Lo adoro”.

Un mese fa circa, invece, era stato Ralf Schumacher a parlare, dicendo che: "Dobbiamo accettare le sue condizioni", senza comunque sbottonarsi di più. Nessuno sa dire con certezza come stia il kaiser ma la convinzione generale è che l'attuale Michael Schumacher sia solo il fantasma dello straordinario campione che abbiamo adorato in pista.

E proprio in questi giorni è tornata prepotentemente d'attualità l'indagine circa l'incidente sugli sci del tedesco, grazie ad un'inchiesta da parte del giornalista tedesco Jens Gideon di ARD. Con l'aiuto della testimonianza di uno dei maestri di sci che per primo soccorse Schumacher in Alta Savoia, è emerso che dell'incidente dell'ex pilota di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan vi sarebbe un video che è sempre stato tenuto nascosto in questi dieci anni.

Ma non solo, secondo Andre, il maestro di sci, quel giorno non si poteva sciare e di conseguenza Schumi, nonostante la sua bravura sugli sci, non avrebbe dovuto recarsi fuoripista. "Non si va lì in un giorno come quello. Era palese che non c'era abbastanza neve per sciare", ha spiegato il testimone.

Il secondo grave errore commesso fu che Schumacher venne inizialmente portato presso il piccolo ospedale di Moutiers, forse perchè appena soccorso Schumi era ancora cosciente. In realtà, le sue condizioni si aggravarono rapidamente, di conseguenza sull'elicottero il pilota perse conoscenza e quando atterrò a Moutiers l'elicottero riprese subito quota destinazione Grenoble, dove Schumi rimase qualche giorno sottoponendosi ad una delicata operazione. Non è da escludere che quella breve perdita di tempo sia risultata determinante.