Incidenti, la proposta di Rosato: 'Hai meno di 21 anni? Vai in auto di notte da solo'

Fa discutere la proposta di legge del deputato di Italia Viva, Ettore Rosato, per ridurre gli incidenti sulle strade del nostro Paese, alla luce dei numerosi morti verificatisi in questi primi 4 mesi del 2023.

Secondo l'esponente di IV bisognerebbe introdurre una sorta di coprifuoco per gli under 21: tutti i giovani, ma anche i neo patenti, non potranno portare nessuno con se in auto dalla mezzanotte fino alle ore 5:00 della mattina successiva, pena l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda da pagare dagli 800 ai 3.200 euro.

«All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno», spiega il documento a firma Rosato, «se il conducente provoca poi un incidente stradale le pene raddoppiano insieme alla disposizione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni».

Per chiarire le ragioni alla base di tali direttive, la proposta fa riferimento «alle stragi del venerdì e del sabato sera, in cui molti giovani, a volte giovanissimi, rimangono coinvolti in incidenti stradali in orario notturno al rientro del proprio domicilio».

Il documento analizza i numeri drammatici relativi agli incidenti automobilistici: «Come riportato nell’ultima analisi svolta dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 il bilancio è di quasi 3.000 vittime e di più di 200.000 feriti», con le vittime che si concentrano maggiormente fra i giovani.

«In particolare l’aumento del numero di decessi a seguito di incidenti stradali, nel 2021, risulta essere accentuato nella fascia di età dei giovanissimi, da 15 a 19 anni, tenendo conto che per i minorenni il dato si riferisce agli incidenti che si sono verificati con mezzi diversi dagli autoveicoli, quali i monopattini, i motoveicoli e le biciclette. Anche il numero di feriti vede coinvolta la fascia di età da 15 a 29 anni, pari a oltre il 30 per cento del totale».

In Italia si sta cercando di mettere in pratica una serie di normative per ridurre gli scontri mortali e a riguardo a Milano si viaggerà a 30 km/h dal 2025. Stando a quanto riferisce il rapporto del Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della regione Lazio, che Rosato ha citato nella proposta di legge, l'età sarebbe uno dei maggiori fattori che incidono sul rischio di incidentalità.

«I giovani, oltre a essere meno esperti nella guida, si trovano ancora in una fase di sviluppo che limita la loro capacità di esercitare alcune funzioni quali la pianificazione, il controllo degli impulsi, il ragionamento e l’integrazione delle informazioni».

E ancora: «Nel percorso che li porta all’indipendenza dai genitori i giovani sono fortemente influenzati dai coetanei che spesso non possono rappresentare un modello per la guida sicura. Anche per questo i giovani guidano spesso in condizioni più rischiose: in orari notturni o quando sono molto stanchi, dopo aver assunto alcolici, a velocità superiore a quella consentita o senza utilizzare i dispositivi di sicurezza».

Come detto in apertura, tale proposta di legge ha creato non poche polemiche in quanto con la stessa si rischierebbe di fatto di aumentare il numero di auto in circolazione, con maggiore possibilità quindi di provocare incidenti. E voi cosa ne pensate?

