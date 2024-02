Incidenti nascosti su auto usate, il brand più a rischio in Italia è tedesco

Anche se il mercato delle auto usate è sicuramente diventato più trasparente nel corso degli ultimi anni, è ancora possibile incappare in truffe clamorose, spesso riguardanti incidenti non dichiarati oppure chilometri scalati (la Top 20 della truffa dei km scalati). In particolare quali sono state le auto usate più coinvolte in incidenti nel 2023?

Per rispondere a questa domanda abbiamo consultato i dati aggiornati di carVertical, la nota piattaforma europea per il controllo delle auto usate, la quale ha rilevato 1,78 milioni di danni non dichiarati nel corso dell’anno appena passato. Un dato purtroppo in crescita rispetto agli 1,4 milioni del 2022. Il danno più alto rilevato dalla piattaforma? Un valore di ben 250.000 euro su una Lamborghini Huracàn di Sant’Agata Bolognese, immessa sul mercato dell’usato dopo un importante incidente.

Il valore totale dei danni subiti dai veicoli oggetto delle ricerche su carVertical ha superato i 4,4 miliardi di euro; su questo fronte c’è stato un piccolo miglioramento, visto che nel 2022 eravamo a 5,1 miliardi di euro. Ma quali sono i brand più a rischio sul mercato dell’usato quando si parla di danni da incidente?

Stando alle vetture analizzate da carVertical, il 48,4% delle BMW presentava questo determinato problema, dunque fate molta attenzione ad acquistare una vettura usata del brand tedesco. Subito dopo troviamo Audi con il 43,9%, mentre Skoda, Dacia e Lexus sono rispettivamente al 43,7%, 43,5% e 42,4%. In media, il 39,3% dei veicoli controllati sulla piattaforma sono risultati incidentati nel corso della loro storia.

Ovviamente le vetture, per essere rivendute, vengono sempre rimesse in ordine, è però importante sapere se in passato c’è stato qualche incidente oppure se il veicolo è immacolato. È una questione di onestà e trasparenza, motivo per cui controllare il vero stato delle cose su delle piattaforme specializzate potrebbe essere “cosa buona e giusta” prima di avventurarsi in un acquisto.