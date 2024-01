Incidenti con colpa: nel 2024 Rc Auto più cara per 765.000 automobilisti italiani

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per gli automobilisti italiani: dall’1 gennaio sono scattati gli aumenti sulla rete autostradale. Ora abbiamo un’altra brutta notizia: la Rc auto aumenterà per 765.000 automobilisti.

Come tradizione, a inizio anno si fa la conta degli automobilisti italiani che nei 12 mesi precedenti hanno avuto un sinistro con colpa, e che dunque vedranno peggiorare la propria classe di merito nel corso del 2024. Secondo l’osservatorio di Facile.it, da un’analisi di oltre 800.000 preventivi raccolti tra novembre e dicembre 2023 la quota di guidatori colpiti da rincari è in calo del 7% rispetto al 2023. Purtroppo però le tariffe Rc Auto continuano a crescere dopo anni di cali: a oggi si spendono in media 618,55 euro per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia, il 35% in più rispetto ai 12 mesi precedenti (a proposito ricordiamo che dal 23 dicembre 2023 è obbligatorio assicurare anche le auto ferme).

Tornando agli automobilisti che hanno avuto un sinistro con colpa, a livello nazionale la percentuale è pari al 2,33%. La Toscana è al primo posto con il 3,02% di automobilisti che vedrà salire il premio Rc Auto, seguono poi la Liguria al 2,89% e la Sardegna al 2,76%. Le regioni più virtuose su questo fronte sono il Trentino-Alto Adige con l’1,57%, la Basilicata all’1,78% e il Friuli-Venezia Giulia all’1,82%.

Fra gli uomini la percentuale di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa è del 2,16%, tra le donne si sale al 2,62%. Le fasce d’età 35-44 anni e 19-21 anni sono quelle più virtuose, che hanno dichiarato meno incidenti, rispettivamente a quota 1,98% e 1,99%. La fascia 25-34 anni è a 2,15%, mentre gli over 65 salgono a 2,80%. Guardando alle professioni, gli agenti di commercio sono la categoria che in percentuale ha dichiarato più sinistri con colpa: 3,55%. Seguono i pensionati con il 2,83% e i liberi professionisti con il 2,66%.