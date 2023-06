Incidente TheBorderline, assessore di Milano: 'Col limite a 30 km/h non sarebbe successo'

Continuano senza sosta le indagini in merito al caso degli youtuber che si sono schiantanti in Lamborghini a Roma, incidente che ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni, il piccolo Manuel Proietti.

Ci siamo domandati se gli youtuber di Casal Palocco potessero noleggiare la Lamborghini Urus e nel contempo abbiamo sollevato la questione dell'età, visto che colui che era alla guida del SUV sportivo aveva solo 20 anni.

Una vicenda che sta catalizzando l'attenzione dei media in queste ultime ore, e che è giunta anche all'Assessore Casa e Piano Quartieri di Milano, ex assessore di Mobilità e Urbanistica, Pierfrancesco Maran.

Secondo lo stesso il dramma si sarebbe potuto evitare in maniera molto semplice: “L'incidente di Roma in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni, non ci parla né di social, né di giovani scapestrati, perché l'esito è lo stesso di tante altre morti che non fanno notizia. In città tutti devono andare piano, queste cose a 30 all'ora non succedono”, ha scritto su Twitter il politico meneghino.

Possibile che con un solo limite si risolva tutto? Noi crediamo di no, anche perchè chi spesso è protagonista di incidenti mortali nella maggior parte delle volte (ma non è il caso degli youtuber TheBorderline, sottolineiamo), lo fa superando ampiamente il limite di velocità, di conseguenza che il divieto sia a 30, 50 o 70, poco interessa.

Ovviamente l'idea di ridurre la velocità ha un senso, ma il problema resta sempre lo stesso: come ha detto di recente il buon Jeremy Clarkson, in Italia non si fanno rispettare le leggi, quindi qualsiasi limite “può essere trasgredito” vista la sensazione di impunità.

Il problema, come sottolineato anche dai colleghi di MowMag, potrebbe essere risolto non con dei limiti, ma ripensando ad esempio la mobilità, con la realizzazione di tratte stradali che siano più adatte alle auto di oggi, quindi più larghe, vista l'esplosione di SUV e berline, ma anche e soprattutto che siano ben tenute.

Introdurre limiti e divieti è una strategia che solitamente non paga, il concetto principale è l'educazione stradale e il rispetto delle leggi, uniti ad una modernità del nostro impianto stradale: solo così, forse, si potranno abbassare significativamente gli incidenti mortali come quello tristemente noto che è costato la vita di un bimbo, e che ha distrutto una famiglia.