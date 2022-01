Incidente durante un test drive: distrutta una Ferrari Enzo da oltre 3 milioni di euro

La Ferrari Enzo è una vettura che ha segnato un’era per la casa del cavallino rampante. Possiamo considerarla come una delle prime hypercar grazie alle sue incredibili prestazioni (parliamo del 2002) derivate direttamente dalla Formula 1. Venne costruita in soli 400 esemplari, ma negli anni il numero si è abbassato a causa degli incidenti.

Ebbene, l’ultimo è successo proprio in questi giorni ed ha coinvolto uno dei soli tre esemplari presenti nei Paesi Bassi. L’auto si trovava in strada per lo svolgimento di un test drive, come si evince dalla targa verde che indica appunto l’appartenenza ad una concessionaria. Non si conosce la dinamica dell’incidente, ma il risultato è sotto ai vostri occhi.

La supercar del cavallino deve aver sbandato finendo dritta contro un albero, e questo è bastato a mandarla in pezzi. Le ruote del lato destro dell’auto son state completamente sradicate dalla vettura, ed è molto probabile che anche il telaio in fibra di carbonio abbia subito dei danni. La botta è stata particolarmente violenta tanto da innescare l’esplosione degli airbag, e anche il frontale porta i segni dell’impatto, con la perdita del fanale ed evidenti danni alla carrozzeria, anch’essa in fibra di carbonio. Il lato sinistro sembra in buone condizioni, ma la sospensione posteriore suggerisce il contrario.

L’asfalto bagnato ha sicuramente inciso sulla perdita di controllo del mezzo, che offre ancora oggi prestazioni di tutto rispetto. Carwow mise a confronto Ferrari Enzo e LaFerrari con risultati sorprendenti, e questo dimostra quanto fosse alto il potenziale di questa supercar. Montava un V12 aspirato da 6.0 litri capace di scatenare 660 CV e 657 Nm di coppia, numeri che le permettevano di raggiungere i 100 km/h in appena 3,1 secondi con velocità massime superiori ai 350 km/h. Divenne subito un’icona e per questo quando una Enzo finisce in vendita raggiunge cifre che superano agilmente i 3 milioni di euro.

Questo esemplare invece non è detto che si possa salvare. O meglio, dovranno valutare quanto costa ripristinare la vettura, perché il suo valore è altissimo, ma la mole di danni riportata non è da sottovalutare, e non è detto che possa essere recuperata con un’eventuale vendita futura.