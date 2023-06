Un incidente storico della Porsche Carrera Cup diventa un modellino in scala 1:43 di Spark

Il mondo delle riproduzioni in scala è talmente vasto che ci si potrebbe perdere all’interno di esso, e il modellismo dedicato all’automobilismo è senza dubbio uno dei più completi e ricchi. C’è chi ha riprodotto fedelmente il Lingotto con tanto di elementi funzionanti, ma ancora non avevamo visto la riproduzione in scala di un incidente di gara.

Quello che vedete è infatti il modellino che ritrae in ogni dettaglio l’incidente avvenuto nel 2015 sul circuito di Navarra durante una prova della Porsche Carrera Cup France, quando nelle prime fasi concitate del primo giro (letteralmente dopo nemmeno 30 secondi dalla partenza) i tre piloti, Jules Gounon Alexander Cougnud e Joffrey de Narda combattevano per ottenere la leadership della gara.

Cougnud però urtò de Narda, che si rigirò fermandosi contromano. A quel punto sopraggiunse la Porsche numero 169 di Gounon, che non potè fare nulla per evitarlo, ma fortunatamente la collisione non fu rovinosa, perché la sua 911 salì direttamente sull’auto dell’avversario, fermandosi sul tetto della stessa, dando vita di fatto ad uno degli incidenti più assurdi, ma altrettanto divertenti, della storia.ù

La famosa casa del modellismo Spark ha quindi deciso di ricreare quell’episodio iconico con un modellino in scala 1:43 che riporta le due vetture una sull’altra con tanto di segni di collisione e gomme bucate. Il modellino è ancora in fase di sviluppo, ma sarà pronto a breve (dovrebbe arrivare a settembre 2023) e gli appassionati possono già preordinarlo ad un prezzo di circa 155 dollari.

E a proposito di modellini estremamente raffinati, date un’occhiata alle riproduzioni di Amalgam riservate ai proprietari dei modelli Ferrari.