Incidente spaventoso tra una Tesla e una vettura bianca: le due auto volano

Un violento incidente è finito sotto la nostra lente d'ingrandimento. Il video in cima alla pagina mostra il momento nel quale una vettura ad altissima velocità si schianta contro una Tesla Model X ferma al semaforo. Nonostante lo scontro sia raccapricciante, pare che nessuno si sia fatto male, per fortuna.

In pratica è difficile ricostruire con esattezza ogni dinamica, ma possiamo supporre che il conducente della vettura bianca stesse provando a trovare spazio alla destra della Subaru che transitava un attimo prima di lei nell'inquadratura, ma a ogni modo la velocità alla quale andava era sicuramente

troppo alta.

Senza particolare margine di manovra, il conducente della macchina bianca finisce per colpire in pieno la Tesla Model X ferma al semaforo, causando un incidente spaventoso. La berlina infatti colpisce la EV col lato anteriore destro, si solleva da un lato e comincia a rotolare sul fianco esattamente nel senso di marcia della corsia per concludere la sua corsa molti metri più avanti, mentre il pesantissimo SUV californiano si solleva dal suolo di parecchi centimetri volando verso il lato della strada e fermandosi proprio sul bordo di quest'ultima.

Secondo i report che ci sono pervenuti, il conducente della macchina bianca è uscito dall'abitacolo distrutto tramite un finestrino rotto, e ha accusato alcuni tagli alla testa, anche se non troppo gravi. La donna all'interno della Model X invece ha aspettato al posto di guida fino all'arrivo dei medici. Le sue ferite sono sconosciute, ma la possiamo vedere seduta a terra alla fine del video mentre viene assistita da chi di dovere.

Giudicando invece le due auto coinvolte non possiamo non notare il buono stato in cui versa la Model X, nonostante la violenza dell'impatto. Secondo i crash test tutte le Tesla sono estremamente sicure, e la Model X è tra i SUV migliori in questo senso.

