Incidente spaventoso a New York: un'auto vola via e si schianta contro un pilastro

Il video che potete vedere in alto mette in scena un momento drammatico, nel quale due vetture si sono scontrate nel Bronx, a New York, con una violenza incredibile. Il tutto è avvenuto lo scorso venerdì 14 agosto.

La clip è stata registrata all'incrocio nei pressi della rampa per l'autostrada pochi minuti prima della mezzanotte. All'inizio è possibile vedere una berlina di colore bianco mentre lo attraversa in modo perpendicolare rispetto alla telecamera, ma all'improvviso la situazione tranquilla cambia drasticamente a causa di un veicolo grigio che arriva ad altissima velocità stesso senso di marcia dell'auto bianca, rimbalza in una imperfezione della strada, si schianta con l'auto che la precedeva e finisce per spiccare un volo che termina contro una barriera in cemento con un rumore terrificante. Chiaramente il conducente del veicolo che registrava si è immediatamente allarmato e ha subito provveduto a chiamare il 911 (numero d'emergenza statunitense).

In calce potete assistere a un altro video, che invece testimonia le conseguenze dell'incidente. La berlina grigia è irriconoscibile, e sul posto sono presenti vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia intenti a gestire la situazione consentendo a chi di dovere di soccorrere i malcapitati e di rimuovere dalla strada i veicoli distrutti.

Al momento non abbiamo informazioni certe circa la salute delle persone coinvolte, ma colui il quale ha caricato il video su YouTube ha affermato che "tutte le persone che erano bordo delle due vetture sono messe male, ma sono comunque sopravvissute. Tutti sono sgattaiolati fuori sulle proprie gambe".

Sperando quindi che la situazione sia meno tragica di quanto appare, abbiamo altri due recenti avvenimenti non propriamente piacevoli da sottoporre alla vostra attenzione. Uno di essi riguarda una grossa tempesta di sabbia che si è abbattuta sull'Arizona pochi giorni fa, mentre l'altro concerne una voragine apertasi in Cina a causa dei violenti monsoni: al suo interno sono precipitati ben 21 veicoli.