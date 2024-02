Incidente spaventoso in Cina per il ghiaccio: maxi tamponamento con più di 100 auto

Più di un centinaio di veicoli sono stati coinvolti in un maxi incidente a catena su un tratto ghiacciato di una superstrada nella città cinese di Suzhou, causando diversi feriti. I video condivisi sui social media mostrano diverse automobili ammassate in uno scenario quasi apocalittico, come quello delle migliaia di auto elettriche abbandonate.

In un comunicato su WeChat, la polizia stradale del Parco Industriale di Suzhou ha indicato che tre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, mentre altre sei hanno riportato lesioni lievi. Le autorità hanno affermato di essere al lavoro per determinare la causa dell'incidente, aggiungendo che la circolazione stradale è stata successivamente ripristinata.

Secondo quanto riportato da Reuters, nelle ultime settimane, gran parte della Cina ha subito un clima rigido, con nevicate abbondanti e pioggia ghiacciata. Tali condizioni meteorologiche hanno influenzato il sistema di trasporto in un momento dell'anno in cui molte persone viaggiano per raggiungere le proprie case in occasione delle celebrazioni del Capodanno lunare.

Recentemente, il governo cinese ha intensificato le sue misure di emergenza in risposta alle basse temperature, implementando piani per gestire il trasporto, le forniture e l'elettricità in varie province e città, tra cui Pechino, Hebei e Shanxi. Otto autostrade sono state chiuse nella capitale, mentre quasi 200 tratti stradali in tutto il Paese hanno subito chiusure a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

In questa settimana, le autorità cinesi hanno emesso nuovamente un'allerta meteo arancione per alcune regioni del Sud. Il Centro Meteorologico Nazionale ha previsto temperature sotto lo zero per i prossimi giorni in varie parti del paese e ha consigliato ai governi locali di adottare precauzioni per affrontare il freddo, oltre a suggerire misure di protezione per i raccolti e le risorse acquatiche.

Tornando al mondo delle auto, le aziende automobilistiche cinesi stanno abbassando i prezzi dei veicoli ibridi plug-in al di sotto dei 100.000 yuan, scatenando una competizione molto forte nel mercato interno. BYD è stata la prima a farlo, seguita da altri produttori. Questa mossa sta rendendo gli ibridi plug-in più competitivi rispetto alle auto a combustione interna nel paese, offrendo un'opzione conveniente in termini sia di prestazioni che di prezzo.