Incidente Spa, morto il 18enne Van'T Hoff: il video dello scontro drammatico

Grave lutto nel mondo del motorsport: nella giornata di sabato è morto il giovane pilota Van'T Hoff a seguito di un incidente avvenuto sul circuito di Spa Francorchamps, in occasione della Formula Regional.

Purtroppo lo storico e affascinante circuito belga regala spesso e volentieri dei “crash” drammatici, come ad esempio l'incidente avvenuto a Spa durante la 24H del 2021, ma anche il famoso scontro fra Michael Schumacher e David Coulthard del 1998 sempre a Spa che fece infuriare e non poco il tedesco.

In questa occasione ha perso la vita un ragazzo giovanissimo, tra l'altro finendo vittima di un incidente molto a simile a quello di Anthoine Hubert del 2019, sempre a Spa e sempre mortale.

La monoposto guidata da Van'T Hoff è finita di traverso a causa della visibilità pari pressochè a zero per via della pioggia caduta copiosa sabato pomeriggio; sbandando al centro del rettilineo era inevitabile essere investito da un collega, e così la monoposto di Fitzgerald che lo seguiva non è riuscita ad evitarlo, colpendolo in pieno lungo la fiancata.

Lo scontro è stato terribile e purtroppo il pilota olandese di soli 18 anni ha perso la vita. "La storia del giorno non è la gara – le parole di Lance Stroll subito dopo aver ricevuto la notizia - oggi (sabato ndr) a Spa abbiamo perso un giovane pilota e il mio pensiero va a lui ed alla sua famiglia. Non è giusto quello che è successo, e quella curva deve essere esaminata e cambiata perché abbiamo perso due giovani talenti in circa cinque anni. Deve essere cambiata, solo quella curva. Ci andremo tra qualche settimana".

Così invece Pierre Gasly: "Credo che siamo tutti sotto shock ed estremamente tristi per quello che è successo. E ci ricorda alcuni momenti molto tristi, come quello che è successo con Anthoine un paio di anni fa. Sembra sbagliato, come se non dovessimo mai trovarci in queste situazioni in cui perdiamo dei giovani talenti. Quindi è chiaro che bisogna rivedere cosa è successo esattamente ed assicurarsi che questi scenari non si verifichino più in futuro. Perché credo che sia sufficiente perdere dei talenti in questo modo, ed è ovviamente estremamente triste".

Infine il commento di un pilota esperto come Fernando Alonso, secondo cui l'incidente non è dovuto tanto alla pericolosità di Spa quanto alle pessime condizioni atmosferiche: "Non so se sia la pista o la velocità e la visibilità. Credo che la cosa più importante sia la visibilità. Non è che non siamo in grado di guidare in condizioni di bagnato, ma quando vediamo tutte queste bandiere rosse e i ritardi, i tifosi si sentono frustrati a casa e cose del genere. Quindi non so se sia un problema di Spa in sé. Credo che a Monza, se trovi una macchina in mezzo al rettilineo, non la vedi. Quindi è solo la scarsa visibilità. Non possiamo permetterci di ripetere quello che è successo oggi. Deve essere l'ultima volta che succede".