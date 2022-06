Un nuovo incidente alla 'rotonda infame' di Milwaukee: pick-up fuori controllo

In Europa ci siamo ormai abituati alle rotonde, che hanno sostituito i classici incroci in ogni dove. Le troviamo praticamente ovunque, continuamente, negli Stati Uniti invece la situazione è un po' diversa e alcuni automobilisti fanno ancora fatica a percorrerle senza problemi. Guardate cos'è successo a questa Chevy Colorado.

L'episodio è successo a Milwaukee, presso una rotonda alquanto famosa per scatenare incidenti di ogni tipo. Sembra infatti che la gente non abbia ancora capito come percorrerla senza intoppi, e capita spesso che le vetture la inforchino ad alta velocità. Siamo nell'area della città chiamata Walter's Point quando un pick-up Chevy Colorado colpisce una BMW Serie 3 per poi prendere pericolosamente velocità e urtare violentemente contro le auto parcheggiate pochi metri più in là - dopo aver fra l'altro distrutto un paio di cartelli stradali, volati letteralmente via.

Fortunatamente non è stato coinvolto alcun veicolo che provenisse nel senso contrario, sarebbe stato un autentico disastro. In ogni caso non sappiamo se ci sia stato qualche ferito, di certo gli occupanti della BMW sono usciti dalla vettura con le loro gambe, portando con loro un bimbo seduto sul sedile posteriore. A proposito di rotonde: guardate questa rotonda di nuova costruzione che nessuno sa usare in Kentucky.