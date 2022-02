Primo incidente per il Rivian R1T: il pick-up EV è finito contro un palo e ha preso fuoco

Rivian ha fatto parlare di sé da quando ha presentato il suo pick-up EV e soprattutto dopo le ottime recensioni ricevute dall’R1T da parte della stampa specializzata. Sono state elogiate le sue performance in strada e in offroad, la sua polivalenza e la sua versatilità, ma come si comporta il Rivian R1T in caso di incidente?

Ebbene, un proprietario di Irvine, in California, ha provato sulla sua pelle la resistenza agli impatti del suo nuovissimo Rivian R1T, uno dei mille esemplari al momento presenti su strada. Secondo gli inviati di County News TV, il conducente avrebbe perso il controllo del suo potente pick-up elettrico, e ha interrotto la sua corsa contro un palo della luce.

L’impatto ha devastato l’anteriore del Rivian, che successivamente ha preso anche fuoco. I pompieri arrivati prontamente sul posto hanno spento il rogo in pochissimo tempo, e per questo hanno scongiurato che l’incendio possa essersi originato dalle batterie. Per il conducente invece la vicenda si è risolta soltanto con tanta paura, e lo sconforto di vedere il proprio pick-up distrutto a lato strada, ma per il resto non ha riportato alcun tipo di danno.

Tornando all’accaduto, alcuni testimoni hanno dichiarato che il Rivian era appena uscito dall’autostrada ad alta velocità, e poco dopo il conducente ha perso il controllo finendo contro il palo. Ricordiamo infatti che il Rivian R1T sarà anche un pick-up, ma grazie ai suoi 4 motori elettrici eroga più di 800 CV, che gli permettono di raggiungere agilmente i 100 km/h in appena 3 secondi (guardate questa drag race tra un Rivian R1T che umilia una Tesla Model Y).