Incidente con la Pagani Zonda 760 LH che fu di Lewis Hamilton

È un peccato apprendere che la Pagani Zonda 760 LH di Lewis Hamilton è stata coinvolta in un incidente significativo. Questa vettura è stata una delle creazioni esclusive di Pagani, con solamente cinque unità "760" prodotte e questa in particolare portava le iniziali del celebre pilota di Formula 1.

Hamilton aveva venduto la sua Pagani qualche tempo fa, il nuovo proprietario sembra aver perso il controllo a causa di un eccessivo entusiasmo con l'acceleratore in un tunnel. Il fatto che la vettura abbia avuto così pochi chilometri all'attivo durante i sette anni di possesso da parte di Hamilton fa capire quanto fosse stata tenuta con cura e fosse considerata un pezzo unico.

Riparare una vettura di questa tipologia e con queste caratteristiche può essere una sfida, e molto spesso le parti di ricambio per modelli così esclusivi possono essere costose e difficili da reperire. Inoltre, considerando la rarità della vettura e il suo valore storico, le riparazioni potrebbero richiedere molta attenzione e precisione.

Lewis Hamilton parlava della sua Zonda 760 LH, come un'auto difficilissima da controllare, sebbene elogiasse la sua rusticità nell'adottare di una trasmissione manuale. Ogni guidatore ha le proprie preferenze e priorità quando si tratta di vetture sportive, e ciò che conta è che un'auto come questa può ancora essere goduta nonostante le sue caratteristiche uniche.

Sicuramente, il proprietario avrà i mezzi finanziari per riparare l'auto, data la natura esclusiva della Pagani Zonda e la sua relativa rarità. L'ultmo incidente di una supercar del quale vi abbiamo parlato, riguarda una Lamborghini Aventador finita sotto un tir. Sicuramente è lodevole che abbia scelto di guidare l'auto piuttosto che tenerla al sicuro in un garage per preservarne il valore. Alla fine, le vetture esclusive sono fatte per essere vissute e godute, non solo collezionate.