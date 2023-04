L'incidente mortale della Tesla contro i pompieri è avvenuto in regime di autopilot

Lo scorso mese di febbraio vi avevamo riportato la notizia di un incidente mortale fra una Tesla e un camion dei pompieri. Una Tesla Model S era finita violentemente contro un mezzo di soccorso presso la San Francisco Bay, provocando la morte del suo occupante e ferendo quattro vigili del fuoco.

A due mesi dai fatti è emerso che durante lo scontro fatale il conducente avesse attivato l'autopilot. L'azienda di proprietà di Elon Musk, come riferito dai media americani in queste ore, ha rivelato alle autorità federali di regolamentazione dei trasporti l'utilizzo della guida autonoma anche se ovviamente il dettaglio potrebbero rivelare tutto o nulla.

Prima di tutto, come più volte sottolineato dall'azienda, stiamo parlando di un sistema di guida autonoma di livello 2, quindi che necessita sempre delle mani del conducente sempre sul volante. Secondariamente, nella quasi totalità degli incidenti con l'autopilot, c'è sempre stata la responsabilità degli automobilisti, magari distratti, addormentati o in condizioni psichiche non consone.

Vero anche che un sistema di guida autonoma sofisticato come quello di Tesla dovrebbe essere in grado di rivelare un ostacolo sul proprio percorso, ancor di più un camion dei pompieri dalle dimensioni importanti.

L'episodio in questione è avvenuto lungo la I-680 a Walnut Creek: i vigili del fuoco erano in azione per un altro incidente, quando è arrivata a forte velocità la Tesla Model S, finendo di fatto dentro il camion.

Si tratta della diciassettesima collisione mortale di Tesla da giugno con l'autopilot, così come riferisce Bloomberg, ed inoltre l'incidente è uno dei 66 che sono stati segnalati dall'NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration. Per fare chiarezza sulla vicenda è stata incaricata una "squadra speciale per le indagini sugli incidenti", di modo da arrivare alla verità.

Sulle nostre pagine abbiamo riportato spesso e volentieri incidenti con protagonista la vettura di Elon Musk, come ad esempio quello choc di una Tesla Model 3 a folle velocità contro un bus, anche in questo caso mortale.