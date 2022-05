Incidente mortale con la Tesla Model S: NHTSA apre indagine

Gli incidenti con le vetture di Tesla vengono spesso tenuti fortemente in considerazione da parte delle autorità, complice soprattutto il sistema di guida autonoma brevettato dalla casa automobilistica di Elon Musk che continua a innalzare qualche polveriera di tanto in tanto.

Recentemente negli Stati Uniti sembra essere scoppiata una moda di saltare con le Tesla, una pratica pericolosissima che ha già portato diverse vetture direttamente dal rottamatore. A tal proposito, avete visto questa Model S spiccare il volo a San Francisco?

Ad ogni modo, recentemente la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) degli USA ha annunciato di aver aperto nella giornata di ieri un'indagine in merito ad un incidente di una Model S 2022 dove avrebbero perso la vita tutti e tre i passeggeri. La tragedia sarebbe avvenuta in California, verso la mezzanotte del 12 maggio, quando la vettura avrebbe colpito un marciapiede e si sarebbe schiantata contro un cantiere. I tre operai presenti al momento dell'accaduto sono stati lievemente feriti ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Secondo la NHTSA le indagini da parte della polizia di Newport Beach sono ancora in corso, tuttavia l'agenzia ha già iniziato le verifiche del caso per comprendere se di mezzo ci fosse o meno l'Autopilot. Attualmente non si sa ancora se la tragedia sia scoppiata a causa del pilota automatico o di un errore del conducente, senza contare che la NHTSA non si è espressa circa le motivazioni dietro l'apertura di queste indagini extra.

