Incidente mortale a Roma: perché specificare nei titoli che è stata coinvolta una Tesla?

Il terribile incidente mortale verificatosi a Roma il 2 luglio 2023 è stata occasione per l'ennesima caccia alle streghe, e in particolare a quei “cattivoni” dei SUV e alle auto elettriche di casa Tesla. Uno scontro contromano, come purtroppo se ne vedono troppi negli ultimi tempi, si è trasformato in una condanna agli EV di Musk.

Non è la prima volta che viene specificato il modello dell'auto nel titolo, come ad esempio nel caso degli youtuber che si sono schiantati a Casal Palocco su una Lamborghini, ma in quest'ultimo caso il mezzo era rilevante in quanto estremamente potente e nella disponibilità di un giovane 20enne, sicuramente non espertissimo alla guida.

Non si capisce invece il bisogno di specificare nel caso dello scontro di Roma il modello dell'auto, nel dettaglio una Tesla Model Y, l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023. Avete mai letto prima d'ora ad esempio, "Golf contromano in autostrada", oppure, "Mercedes GLK a folle velocità", e via discorrendo?

Molto probabilmente no, solitamente lo schema dei titoli, in caso di incidente è: “Incidente mortale a Milano, frontale fra auto e furgone, due vittime”. Non è quindi chiaro perché praticamente ogni testata si sia sentita in dovere di scrivere Tesla nel titolo, quasi come se si volesse colpevolizzare l'elettrica americana, come se i ragazzi che hanno guidato contromano a Roma, uccidendo una povera 67enne, siano stati obbligati dalla stessa auto elettrica.

Ovviamente non è mancato il "leit motiv" della guida autonoma, il famoso Autopilot di Tesla che spesso e volentieri viene tirato in ballo ogni qual volta si verifica un incidente, ma che nella stragrande maggioranza dei casi non risulta affatto responsabile. Tra l'altro non va dimenticato che il guidatore di Tesla, anche con l'Autopilot inserito, è costretto a tenere le mani sul volante.

Da una parte, potrebbe obiettare qualcuno, questo è il prezzo da pagare quando si diventa famosi, quando si è sulla bocca di tutti e continuano a chiacchierare di te, e in effetti Tesla ed Elon Musk sono senza dubbio fra gli argomenti più gettonati negli ultimi anni, e ogni cosa che li riguarda ottiene sempre grande visibilità.

Ovviamente il lavoro da giornalista lo conosciamo, la parola chiave rilevante nel titolo, in questo caso Tesla, attira clic, quindi visualizzazioni e soldi, ma bisogna sempre pensare a chi sta dall'altra parte, a chi legge le notizie, a chi ci mette un secondo a colpevolizzare Tesla per colpe che non ha. Ma forse, in fondo in fondo, aveva ragione qualcuno: non importa parlare di un argomento, perché se ne parli...