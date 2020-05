Incidente mortale in Giappone: incolpato l'Autopilot della Tesla Model X

Tesla sarebbe appena accusata della morte di un uomo giapponese di 44 anni, che è rimasto ucciso in seguito allo sbandamento di una Tesla Model X, che in quel momento era in modalità Autopilot e ha investito un gruppetto di persone a bordo di una superstrada nei pressi di Tokyo. E' Bloomberg a riportare l'accaduto.

Stando alla denuncia presentata nella corte federale di San Jose, in California, il conducente della Model X si sarebbe addormentato per qualche istante appena prima dell'incidente. Quando un veicolo davanti alla Model X ha cambiato corsia per evitare il gruppo di persone, la Model X avrebbe accelerato trovandosi la strada libera, ma così facendo non ha fatto altro che rendere ancora più grave il brutto incidente, che ha avuto come conseguenza la morte di Yoshihiro Umeda.

La procedura ha poi aggiunto che la colpa sarebbe da imputare a un mal funzionamento del sistema Autopilot, indicato come particolarmente inadeguato a rilevare lo stato del conducente della vettura, così come inadatto a gestire situazioni stradali non proprio ordinarie. La, purtroppo, vedova della vittima, ha commentato in questo modo:"Se il recente comportamento di Tesla, che è solente accusare i conducenti dei propri veicoli, possa fare da esempio, Tesla probabilmente scaricherà tutto l'incidente sulla guida sonnolenta e inattenta del conducente, con lo scopo di distogliere l'attenzione dalle ovvie carenze della sua tecnologia autonoma di assistenza alla guida."

Umeda era assieme a un gruppo di motociclisti, che erano fermi dietro a un grosso furgone al limite della carreggiata della Tomei Expressway, visto che si erano formate code per un incidente avvenuto in precedenza. La protesta afferma che questa sia la prima morte di un pedone a causa dell'Autopilot di Tesla. A ogni modo ci teniamo a dire che le analisi sulle dinamiche non sono ancora state effettuate, e che queste possono portare a una conferma delle accuse o a un totale assoluzione della casa californiana, e non mancheremo di aggiornarvi in caso di aggiornamenti futuri.

Passando ad un argomento meno pesante dal punto di vista emotivo, vi rimandiamo a una diatriba tra Tesla e XMotors riguardo un eventuale plagio concernente l'Autopilot: date un'occhiata al nostro speciale nel caso voleste approfondire. Infine stemperiamo ancora di più i toni attraverso questa recente notizia, che vede il proprietario di una BYD andare in soccorso della classica "damigella in pericolo", la quale è rimasta a piedi con la sua EV scarica.