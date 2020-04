Dopo un incidente questa Model 3 è un rottame, ma riesce ancora a muoversi

Se date un'occhiata alle immagini in fondo alla pagina avrete sicuramente difficoltà a credere a quello che state per leggere. L'esemplare di Tesla Model 3 che avete appena visto riesce ancora a "muoversi" tra le strade canadesi.

Recuperare Tesla da condizioni da rottamaio è sicuramente un compito difficile, ma lo YouTuber Rich Rebuilds e 057 Technology di Jason Hughes sono inarrestabili. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto a questo povero esemplare di Model 3, ma il proprietario, tale Oleg K, ne ha pubblicato su Twitter alcune immagini, che ne ritraggono carrozzeria e meccanica quasi totalmente disintegrate.

Oleg ha descritto così il suo veicolo nelle condizioni in cui versa:"In vendita: Tesla Model 3 2020 usata. Vernice rossa e carrozzeria custom. Basso chilometraggio. Cerchi aftermarket da 20 pollici con pneumatici quasi nuovi. Alcuni piccoli graffi procurati da marciapiedi. Display da 15 pollici ancora fresco di fabbrica. Aperto a offerte".

Certo il sarcasmo si coglie ad ogni sua parola, ma in effetti la macchina riesce ancora a muoversi, e muoversi è forse proprio il termine adatto alla Model 3 del video in alto, che certo non avremmo lusingato attraverso il termine di "guidabile". A ogni modo il fatto che possa essere messa in moto e che possa viaggiare ad una certa velocità significano che il motore funziona ancora, ma per riportarla a condizioni accettabili sia dal proprietario che dal codice stradale c'è un gran lavoro da fare.

Attualmente la vettura è stata messa all'asta alla ricerca del migliore offerente, ma a meno che non siate dei maghi del recupero, vi sconsigliamo ampiamente di avvicinarvi. Per chiudere restando nei pressi della casa californiana vi rimandiamo a questa unica Tesla Roadster in fibra di carbonio, che deve avere un valore incalcolabile. Infine ecco elencati da Edmunds i pro e contro della nuova arrivata, la Tesla Model Y, che purtroppo arriverà in Europa soltanto quando la Giga Berlin sarà effettivamente produttiva.