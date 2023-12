Incidente di Michael B. Jordan in Ferrari: ecco il momento dello scontro

Questo filmato, ripreso da una dashcam, rivela ulteriori dettagli sull'incidente che ha coinvolto una Ferrari 812 Superfast appartenente all'attore Michael B. Jordan, prima della collisione con una Kia parcheggiata.

Nel video possiamo vedere ben 2 Ferrari (l'altra sembra essere una 488) che sembrano procedere a una velocità significativa; anche se non è chiaro, sembra che queste due vetture stessero gareggiando. La parte posteriore dell'812 sembra aver avuto un problema: l'auto di Jordan si sposta brevemente a destra prima di virare a sinistra, con successiva attivazione delle luci dei freni (ABS? Frenata volontaria? non lo sappiamo ancora). Questa manovra è avvenuta nella corsia affollata di auto parcheggiate, portando alla successiva collisione con la Kia.

Il video solleva l'ipotesi che questo cambiamento improvviso di marcia potrebbe essere stato influenzato da una variazione sulla superficie stradale, come un dosso o una macchia d'olio. La collisione, dunque, sembra essere stata causata da un perdita di controllo dell'auto, il quale ha portato l'attore a deragliare verso il lato della strada.

Tuttavia, nonostante il video possa sembrare esplicativo, le indagini sono ancora in corso e non siamo a conoscenza delle reali cause della collisione.