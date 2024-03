Incidente Marquez-Bagnaia, Lorenzo: 'Marc? Zero colpe, Pecco poteva evitare la collisione'

L'incidente fra Marc Marquez e Pecco Bagnaia continua ad essere al centro delle cronache motoristiche. Lo scontro a Portimao, che ha mandato ko entrambi i piloti, ha lasciato pesanti strascichi ma soprattutto ha diviso le masse.

C'è chi si dice convinto che nessuno dei due abbia avuto colpe (i più moderati), e chi invece si è schierato da una parte o dall'altra, quindi a fianco di Pecco Bagnaia, campione del mondo della MotGp 2023, o del classe 1993 spagnolo.

Di questa seconda schiera sembrerebbe farne parte anche l'ex campione Jorge Lorenzo, secondo cui l'incidente è stato in qualche modo causato dall'italiano su Ducati ufficiale. "Marc non ha colpa e Pecco poteva evitare la collisione", racconta senza troppi giri di parole lo spagnolo, intervistato negli scorsi giorni dai microfoni di Sky Sport.

Quindi ha aggiunto: "Marc è sì pilota aggressivo ma nel caso specifico quello che sorpassa chi ha davanti non ha la visione completa a 360° - parole riportate da Fanpage - di quello che succede. Invece, quello che sta dietro, in questo caso Bagnaia, poteva vedere che Marquez stava per ritornare in linea", di conseguenza, secondo Lorenzo: "Pecco poteva evitare la collisione lasciando passare Marquez in quella curva e poi ritrovarsi più avanti".

Secondo l'ex pilota della MotoGp Bagnaia ha probabilmente visto un pertugio ed ha deciso di fiondarsi, aprendo il gas un po' di più del normale, ma il problema è che “Sia lui sia Marc volevano fare la stessa cosa, ovvero partire per primo in quella curva. Ma alla fine si sono toccati". Alla fine i commissari di gara hanno deciso di lasciar passare l'incidente, non infliggendo alcuna penalità, una decisione giusta secondo Jorge Lorenzo: "Marc non ha colpa e Pecco poteva schivare quel contatto. Però è giusto non penalizzare nessuno dei due".

Il mondiale di MotoGp 2024, da quando Marc Marquez ha firmato con Ducati Gresini, ha senza dubbio ricevuto un'attenzione ancora maggiore rispetto al già grandioso seguito, con gli esperti che si dicono convinti che il classe 1993 possa dare del filo da torcere ai migliori in gara: appuntamento al prossimo Gp, il 14 aprile ad Austin, per il gran premio delle Americhe.

