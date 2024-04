Incidente live social a Cerignola: Fiat 500 Abarth a folle velocità si schianta. Il video

Un folle incidente si è verificato negli scorsi giorni in quel di Cerignola, nota località della Puglia in provincia di Foggia. Protagonista un ragazzo a bordo di una Fiat 500 Abarth che si è schiantato per via dell'alta velocità.

“Una folle corsa e un incidente che poteva costare caro anche a chi si trovava per caso lì in quel momento! Tutto filmato ovviamente con lo smartphone, perchè quando uno fa una tale "impresa eroica" deve vantarsi sui social”. A scriverlo è il noto Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia che si occupa solitamente di ciò che accade a Napoli e nei dintorni. Questa volta ha però “sconfinato” in Puglia, pubblicando appunto un filmato che non può che indignare.

Nel video in questione si nota un ragazzo mentre filma un suo amico alla guida di una 500 Abarth ad alta velocità. Ad un certo punto, arrivato ad una intersezione, il guidatore ha dovuto evitare un'auto che nel frattempo si è immessa nella strada, e allargandosi troppo a sinistra è andato a schiantarsi contro un'auto parcheggiata terminando così obbligatoriamente la sua folle corsa.

Il video è visibile anche da una inquadratura esterna in cui si nota appunto la piccola scorpioncina, da non confondere con la Scorpionissima 600e Abarth da 240 cavalli, mentre ad alta velocità si schianta contro un'auto parcheggiata.

Il filmato è stato pubblicato in diretta sui social e solo per fortuna non ha coinvolto altre persone o altre auto, altrimenti saremmo qui a raccontarvi l'ennesima tragedia della strada. Anche il conducente, nonché il passeggero della Fiat 500 Abarth, sono usciti fortunatamente indenni dallo scontro, ma sarebbe potuto andare ben diversamente.

La speranza è che il ragazzo alla guida della city car italiana abbia ricevuto una multa esemplare di modo da potersi ricordare sempre della folle bravata commessa. Ricordiamo che la Fiat 500 Abarth è prevista anche in versione elettrica ma nel 2024 ha venduto solo 14 auto, meno delle Ferrari Roma immatricolate. Qui il video dell'incidente.

