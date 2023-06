Incidente Lamborghini, stretta Salvini: 'Per i primi 3 anni no auto di grossa cilindrata'

Continua a tenere banco il caso degli youtuber che si sono schiantati in Lamborghini a sud di Roma. Le indagini sono in corso e le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto per capire se vi siano delle responsabilità.

Negli scorsi giorni è emersa la notizia circa il fatto che il 20enne alla guida sarebbe risultato positivo alla cannabis, ma in ogni caso bisognerà capire le tempistiche dell'eventuale assunzione della droga leggera.

Intanto il governo sta lavorando ad una revisione del codice della strada, e alla luce anche di quanto accaduto a Roma il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato delle norme più rigide per i neo patentati: «Per i primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata, ai neopatentati che verranno fermati con l'utilizzo del telefono mentre guidano sarà sospesa loro la patente, per i recidivi con l'uso di alcol e droga ci sarà la revoca definitiva della patente».

Al momento la legge prevede una limitazione per il solo primo anno per i neopatentati circa l'utilizzo di auto con una cilindrata elevata, e il leader del Carroccio vuole portare la limitazione a tre anni.

In ogni caso Salvini ci tiene a precisare: «Per quello che riguarda internet non bisogna criminalizzare adesso youtuber e influencer, dipende da come lo usi», ricordando come il testo sia in cantiere «da mesi», quindi non strettamente collegato al caso di Roma.

Il disegno di legge sarà in aula domani, giovedì 22 giugno e non sarà «un decreto chiuso - assicura Salvini - e il Parlamento potrà portare tutti gli emendamenti possibili».



Salvini, intervistato a Radio 24, ha poi parlato del limite di velocità sulle autostrade, ribadendo un concetto già espresso in passato: «Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri paesi europei possa essere preso in considerazione», per poi aggiungere, rimarcando quanto detto sopra: «Intanto quello che porto prevede per i neo patentati l'impossibilità di guidare per i tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per guida con il telefonino».

Infine le norme a tutela dei ciclisti e la stretta sui monopattini: «Ci saranno norme a tutela dei ciclisti – le parole a margine dell'assemblea annuale di Assarmatori - per evitare i sorpassi senza un metro e mezzo di spazio e norme per i monopattini, che trent'anni fa non c'erano, che prevedono casco, targa e assicurazione per la sicurezza loro e degli altri. Conto che non faccia miracoli, ma salvi vite».