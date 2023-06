Incidente Lamborghini Roma, Salvini: 'Dovrebbero chiudere i loro canali social'

Sono dure le parole del ministro Matteo Salvini, nei confronti degli youtuber che si sono schiantati in Lamborghini a Roma. Secondo le ultime indiscrezioni chi guidava la Lamborghini sarebbe stato trovato positivo alla cannabis, ma bisognerà proseguire nelle indagini per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Intanto il leader del Carroccio si è già speso, prima attraverso il suo profilo social e poi a seguito di un'intervista in diretta tv, e infine, attraverso un intervento pubblico. Parlando all'assemblea di Confcooperative del nuovo codice della strada, ha spiegato: “Un bimbo di cinque anni è morto alle porte di Roma, pare fosse in svolgimento una competizione social di youtuber in 5 su una Lamborghini che hanno stritolato questo bimbo. Se sei recidivo e togli la vita a una persona perché sei un cretino al volante, tu la patente non la vedi più per il resto di tuoi giorni, non è che la sospendo per qualche mese“.

Sui propri profili ha aggiunto: "Possiamo anche proporre ed approvare un nuovo Codice della Strada ma di fronte a certa stupidità, che si trasforma in tragedia, ci si può solo fermare".

Salvini è stato anche intervistato dal programma di Rai Due, Ore14, dicendo: "Chi sbaglia paga. Dovrebbero chiudere - io ho chiesto - le pagine social di questi sciocchi. Non uso altri aggettivi. Se ritieni che sia una bravata su cui fare follower e quattrini guidare ininterrottamente per 50 ore, non scendendo dalla macchina, domandati in che condizioni sei alla guida dopo 24 ore. Io non posso prevedere nel Codice della strada che ci siano degli imbecilli che guidano per due giorni mettendo a rischio la vita propria e di altri".

Il ministro ha chiosato: "Però io conto che questa norma serva a salvare una parte di quelle tremila vite che ogni anno perdiamo sulle strade, che da papà e da ministro è un numero assolutamente inaccettabile".

Per correttezza d'informazione vanno comunque riportate le dichiarazioni di Francesco Consalvi, legale del 20enne alla guida, che al Corriere della Sera, ha precisato: “È giusto fare chiarezza su alcuni punti. Il primo fra tutti, immortalato nelle foto dell’incidente è che la guidatrice della Smart viaggiava nella stessa corsia della Lamborghini e che a lei sarebbe spettato dare la precedenza”.



In merito alla positività alla cannabis ha concluso: “Non vi erano tracce nel mio cliente di eccitanti o simili, diversamente l’autorità giudiziaria sarebbe pesantemente intervenuta ritirando passaporto e sanzionando il mio cliente. Così non è stato”.