Incidente Lamborghini Casal Palocco: tecnici del Toro in campo per aiutare nelle indagini

Proseguono le indagini in merito al terribile incidente di Casal Palocco, dove alcuni youtuber si sono schiantati in Lamborghini causando la morte di un bimbo. Matteo Di Pietro era alla guida di una Urus che il 14 giugno scorso ha travolto una Smart, uccidendo il piccolo Manuel.

Chi sta indagando vuole cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, la velocità con cui è avvenuto e le responsabilità del “botto”. Proprio per fare al massimo chiarezza i magistrati hanno chiesto l'intervento dei professionisti dell'azienda di Sant'Agata Bolognese che hanno ovviamente prodotto l'auto su cui viaggiavano gli youtuber TheBorderline.

I consulenti si concentreranno in particolare sulla centralina del SUV che dovrà restituire dati fondamentali in quanto a velocità di impatto e velocità subito prima dello scontro con la piccola Smart. Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto se la Lamborghini stesse viaggiando sopra i 70 chilometri orari a quel punto verrebbe confermata l'accusa di omicidio stradale, mentre se la velocità fosse inferiore a quella soglia, l'accusa verrebbe derubricata a omicidio colposo, con conseguenze giuridiche ben differenti per l'attuale indagato.

Ad eseguire gli accertamenti sarà Lucio Pinchera, consulente nominato dalla Procura, nonché Mario Scipione, il tecnico della famiglia della vittima, e infine Francesco Di Gennaro, il perito dello youtuber. I tre ingegneri cercheranno di ricostruire nel dettaglio l'incidente avvalendosi anche dell'enorme esperienza dei tecnici inviati da Lamborghini, tenendo conto che si tratta di un'auto tecnologicamente avanzatissima, di conseguenza si vuole cercare di raggiungere un risultato quanto più fedele alla realtà possibile.

I risultati dovrebbero arrivare attorno alla metà del mese di settembre, se non più in là tenendo conto delle vacanze di mezzo, nel frattempo si cercherà anche di capire la questione della precedenza, altro nodo spinoso della questione.

Bisognerà stabilire se la donna al volante della Smart abbia girato e rispettato la destra: doveva aspettare il passaggio della Urus oppure non ha visto la Lambo per via dell'alta velocità? Nessun dubbio infine in merito al fatto che gli youtuber potessero noleggiare la Lamborghini Urus in quanto auto vietata solo per il primo anno dopo il conseguimento della patente.