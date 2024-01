Incidente Lamborghini Casal Palocco: per la prima volta mostrato il video dello scontro

Tutti ricordiamo, purtroppo, il terribile incidente avvenuto a Casal Palocco lo scorso mese di giugno 2023. La vicenda è tornata in primo piano per via di due eventi: il patteggiamento di Matteo Di Pietro, lo youtuber alla guida della Urus, e il video dell’incidente pubblicato in esclusiva dal Corriere della Sera.

Il video ve lo proponiamo in basso ma ve lo consigliamo soltanto se non siete facilmente impressionabili. Stiamo parlando di un evento davvero tragico costato la vita a un bimbo di 5 anni, una morte che tuttavia non sembra costerà poi troppo a Matteo Di Pietro. Lo youtuber ha infatti patteggiato una pena di soli 4 anni e 4 mesi, evitando di finire in carcere. Non entriamo nel merito dell’accordo, arrivato anche grazie alle attenuanti generiche concesse al ragazzo, sul web però le polemiche stanno ovviamente galoppando e non sarà semplice spegnere il fuoco dell’indignazione esploso fra la gente.

Tornando al video, dalle immagini si nota chiaramente il SUV procedere ad alta velocità lungo una strada abbastanza trafficata, con incroci e una scuola in prossimità. La Smart ForFour con sopra una madre e i suoi due bimbi ha tentato una svolta a sinistra ma si è vista piombare il potente SUV Lamborghini addosso, senza poter fare nulla. La visuale della madre alla guida è forse stata parzialmente oscurata da una vettura che procedeva subito avanti, sembra però che la colpa maggiore sia dell’alta velocità. Quando la madre ha deciso di effettuare la svolta, la strada sembrava tendenzialmente libera, nessuno si sarebbe aspettato di vedere un SUV lanciato a oltre 100 km/h (dalle ricostruzioni la velocità sarebbe stata pari a 124 km/h). A causa dell’alta velocità, invece, la Urus si è trovata subito la Smart bianca di fronte e Matteo Di Pietro alla guida della supercar non è riuscito a evitare l’impatto in alcun modo, pur avendo frenato.

Dopo l’impatto, un altro dettaglio importante: si vede una persona scendere dal SUV e andare subito a sincerarsi delle condizioni dei passeggeri della vettura colpita. Quella persona è probabilmente proprio Matteo Di Pietro, che ha così avuto “più spazio di manovra” nella richiesta delle attenuanti generiche. Non andiamo oltre con l’analisi, c’è stato un processo per questo e l’esito è arrivato, anche se ha scontentato in molti.