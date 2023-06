Incidente in Lamborghini, 20enne alla guida positivo alla cannabis: 'Sorpasso azzardato'

Continua a catalizzare l'attenzione della stampa la notizia degli youtuber che si sono schiantati in Lamborghini causando la morte di un bambino. Nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni che potrebbero aggravare la posizione degli occupanti dell'Urus.

Secondo quanto riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito della Rai, dagli esami effettuati il giovane che era alla guida del SUV Lamborghini, già indagato per omicidio stradale, è risultato positivo ai cannabinoidi.

Insieme al guidatore, facente parte del gruppo di youtuber TheBorderline, vi erano quattro giovani che al momento non risultano essere indagati ma a cui potrebbe essere contestato il concorso di colpa qualora venisse accertato che, nelle fasi precedenti allo schianto, stessero girando un video, da postare poi sui social.

Fondamentale sarà capire la dinamica di quanto accaduto e a riguardo stanno lavorando i tecnici della Procura di Roma e la polizia locale, anche attraverso le immagini e i video eventualmente registrati dagli smartphone del gruppo negli istanti precedenti lo schianto. Acquisite anche le immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso fasi salienti dell'incidente, che ricordiamo, ha provocato la morte di un bimbo di soli 5 anni.

Intanto è emerso una testimonianza, che noi riportiamo come pubblicata dal sito della Rai ma anche da altri portali web, in cui si parla di alta velocità e di un tentato sorpasso azzardato: "Ero in casa quando ho sentito un botto terrificante e sono uscita, in pochi minuti è accorsa molta gente e c'era un ragazzo che prestava i primi soccorsi al bambino, provando a fargli la respirazione bocca a bocca. Non riuscivo ad avvicinarmi perché era una scena raccapricciante. Abito qua da 45 anni, la macchina proveniva da una strada da cui non c'è molta visibilità. Da quello che mi hanno raccontato alcuni vicini, i ragazzi sul suv hanno provato a superare una macchina, andavano a grande velocità e hanno investito l'auto della signora che stava aspettando fuori dall'asilo. È allucinante, ancora non riesco a crederci".

Ovviamente non è detto che i fatti siano poi andati realmente così, in ogni caso gli inquirenti stanno ascoltando tutti i possibili testimoni per cercare di ricostruire con fedeltà l'accaduto.

Il SUV di Sant'Agata Bolognese è uno dei più gettonati dai content creator e dalle star del web, e di recente una Lamborghini Urus era stata usata per un gender reveal party.