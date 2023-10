Dopo l'incidente della Ferrari in Sardegna urge una patente speciale per le supercar

Dopo la terribile tragedia di pochi giorni fa, l'incidente in Sardegna di una Ferrari contro un camper, che ha visto la morte sul colpo dei due a bordo della rossa, torna quanto mai d'attualità il dibattito sulla necessità di introdurre una patente speciale per auto di grossa cilindrata.

Sempre più spesso stiamo assistendo ad automobilisti vittime di incidenti a bordo di supercar (Ferrari e Lamborghini su tutte), e nella maggior parte dei casi si tratta di scontri evitabilissimi la cui colpa ricade sugli stessi guidatori.

Il caso emblematico è quello appunto della Sardegna, dove, in occasione di un evento fra supercar, Ferrari e Lamborghini (le due aziende sono assolutamente incolpevoli sia chiaro), scorazzavano per le strade sorpassando dove non si poteva e causando così un incidente mortale.

Ma che dire di quanto accaduto a Casal Palocco, il controverso scontro fra una Lamborghini Urus e un'auto che ha causato la morte di un bimbo, ma anche del recente incidente in Svizzera di una Lamborghini Aventador SVJ finita in un ruscello.

La maggior parte di questi episodi è accomunata dal fatto che le auto fossero a noleggio (Sardegna, Casal Palocco e Svizzera erano tutte fuoriserie noleggiate), di conseguenza si tratta di automobilisti che hanno voluto provare l'ebbrezza di mettersi al volante di una vettura da centinaia di cavalli, risultando però non proprio avvezzi alla guida.

Cosa fare quindi? In Australia hanno istituito una patente speciale per imparare ad utilizzare auto con più di 375 cavalli, e introdurre qualcosa del genere anche a livello Ue non sarebbe affatto sbagliato.

Partendo dal presupposto che bisogna sempre e in ogni caso guidare rispettando il codice della strada, ovviamente avere il “piede pesante” su una Panda è totalmente diverso che averlo su una Ferrari, una Lamborghini, una BMW M3 e via discorrendo: le seconde sono indomabili se non si è pratici nella guida sportiva.

Se da una parte tutti dovrebbero provare prima o poi il godimento di mettersi al volante di una supercar, dall'altra forse sarebbe il caso di prevedere un corso di guida apposito su un circuito, che possa far capire all'automobilista cosa significhi guidare auto di grossa cilindrata, mettendo poi gli stessi a contatto con una situazione complicata. Si tratta di corsi che ovviamente già ci sono ma che solitamente sono riservati solamente a coloro che acquistano determinate vetture, e che non sono affatto obbligatori. Bisognerebbe quindi introdurli per legge e trasformarli in una sorta di esame che permetta di ottenere o meno la patente.

Fortunatamente nel mondo sono centinaia di migliaia coloro che guidano fuoriserie e che non commettono alcun incidente, ma nella società dell'apparire sempre più spesso assistiamo a scene da brividi pubblicate sui social fra corse clandestine, sorpassi azzardati e purtroppo incidenti mortali, che si sarebbero potuto evitare. Serve ovviamente la testa, ma anche una buona pratica e una capacità di guida all'altezza non sarebbero affatto male.