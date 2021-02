Incidente per Fernando Alonso: il campione di F1 investito in bicicletta

Fernando Alonso ha avuto un incidente. Non su una delle sue monoposto di Formula 1, su cui va a oltre 300 km/h, ma in bicicletta, è infatti stato investito in Svizzera.

Siamo infatti nei pressi di Lugano, nel Canton Ticino, la zona in cui il campione vive, con l’incidente che è avvenuto nella serata di ieri 11 febbraio 2021. Le testimonianze parlano di uno scontro frontale con un’auto, non a velocità eccessiva però - e per fortuna.

Soccorso immediatamente, il pilota di F1 è stato trasportato all’ospedale di Berna per eseguire gli accertamenti di routine. Le notizie in arrivo dal centro medico però sono buone: sembra infatti esclusa ogni complicazione grave, Alonso dovrebbe essere perfettamente in grado di svolgere i test per il nuovo Mondiale di Formula 1 che avranno luogo a marzo in Bahrain.

Nella giornata di oggi ci sarà un primo bollettino ufficiale, le condizioni destano comunque interesse ma non sono preoccupanti. Il pilota avrebbe riportato solo alcune contusioni al volto e una frattura alla mandibola, l’entourage del campione però non sarebbe preoccupato, nelle ultime ore ha fatto trasparire sincero ottimismo sulla ripresa. A tal proposito, nella serata di ieri la prognosi stimata era di circa 7-10 giorni. Speriamo davvero che il pilota possa riprendersi il prima possibile.

