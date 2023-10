Un nuovo incidente ferma 6 stabilimenti Toyota in Giappone

Il 2023 è stato un anno alquanto “nero” per le fabbriche Toyota. A inizio settembre un banale hard disk pieno ha bloccato tutti gli impianti del Giappone, ora un nuovo incidente presso un fornitore ha fermato 6 stabilimenti.

La notizia arriva dalla prefettura di Aichi, dove presso l'impianto Fujioka di Chuo Spring si è verificata una strana anomalia: all’interno di una fornace è avvenuta un’esplosione che ha ferito due operai e ha danneggiato le pareti dello stabilimento. A rendere noto l’accaduto è stata la stessa azienda automotive giapponese, che ha anche confermato lo stop di 10 linee di assemblaggio in 6 impianti nipponici dovuto proprio all’incidente.

Nello specifico Toyota si è vista costretta a fermare gli impianti nelle prefetture di Aichi e Mie, tra cui anche quello che assembla la famosa Corolla: la fabbrica Takaoka a Toyota City. Ricordiamo che il colosso giapponese ha ben 14 stabilimenti di assemblaggio in patria che producono anche modelli che vengono esportati nel resto del mondo. Le linee bloccate dall’incidente ad esempio assemblano anche RAV4 e Land Cruiser. I lavori non ripartiranno nella giornata di oggi, si spera che la produzione possa ricominciare da domani 18 ottobre.



Ricordiamo che nel frattempo Toyota sta lavorando duramente per accelerare sull'elettrico: svelato il piano industriale per battere Tesla.