Incidente a Dubai per Ferrari SF90 Stradale: la disavventura di un milionario

Queste settimane per gli amanti delle supercar del Cavallino Rampante sono state dure: l’incidente della Ferrari Enzo durante un test drive non è stato uno spettacolo piacevole. Allo stesso modo, il lieve scontro di una Ferrari SF90 Stradale a Dubai nel corso di un altro test drive, avvenuto giusto in queste ore, ci rattrista un po’.

Alla guida della favolosa Ferrari era l’imprenditore ucraino Alex Slobozhenko che, nelle strade di Dubai circondate da palazzi e deserto, ha ripreso grazie all’aiuto del copilota la sua avventura ad alta velocità. Purtroppo, però, come si poteva vedere dal filmato pubblicato su Instagram (poi rimosso in queste ore dall'utente stesso), la perdita di controllo causata dal sovrasterzo e dalla forte accelerazione ha portato a uno scontro frontale.

L’incidente non è stato particolarmente grave e, fortunatamente, nessun’altra vettura è stata coinvolta e sia Slobozhenko che il copilota ne sono usciti senza alcuna ferita. L’unica ferita che possiamo vedere è al paraurti anteriore, il quale è fortemente graffiato e deformato. La riparazione sembra fattibile, ma il portafogli piangerà non poco trattandosi di un paraurti sostitutivo e un nuovo splitter in fibra di carbonio.

Alex Slobozhenko ha comunque cercato di spiegare le dinamiche dell’incidente, valutando un possibile problema tecnico con l’automobile e non una sua svista alla guida. Per ora dovrà rimanere alla guida della sua Lamborghini Huracan EVO, che voleva proprio scambiare per quella Ferrari SF90 Stradale.

