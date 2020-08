Incidente disastroso tra Bugatti Chiron e Porsche 911: catastrofe costosissima

Prima di addentrarci nella descrizione della pessima notizia che ci è appena arrivata, ci teniamo a dire che nessuno è rimasto gravemente ferito né ha perso la vita durante l'incidente, anche se una persona è stata portata all'ospedale per conseguenze non propriamente trascurabili.

Non molte ore fa è andato in scena uno scontro fortissimo, il quale ha coinvolto una Bugatti Chiron e una Porsche 911 sul Gotthard Pass, in Svizzera. Noi italiani possiamo certamente immaginare i tortuosi e frastagliati passi alpini, e affrontarli a bordo di una supercar o addirittura di una hypercar può risultare essere una esperienza unica: La Mecca degli automobilisti.

Il problema però è che queste strade, soprattutto in estate, sono piuttosto trafficate per i camper e i veicoli che si dirigono verso gli alberghi e i posti d'interesse più ambiti, e un sorpasso affrettato nei confronti di una vettura lenta pare sia stata la causa dello schianto.

A riportarlo è il portale 20min.ch, che riferisce di un incidente multiplo che ha coinvolto un grosso camper, una Mercedes-Benz familiare, una Porsche 911 e la potentissima Bugatti Chiron. Da quanto trapelato, sia la Porsche che la Bugatti erano imbottigliate dietro una lunga fila di auto, quando all'improvviso sia il conducente della hypercar francese che quello a bordo della sportiva tedesca hanno avuto l'idea di superare nel medesimo istante. Il risultato è stata una collisione tra le due vetture, le quali sono finite prima contro la Mercedes e poi contro il camper.

Ci scusiamo in anticipo per la qualità del video in alto, che però è comunque utile a capire l'entità dei danni riportati dai veicoli. La Chiron per esempio riporta ammaccature sul muso, ma la 911 ha subito danni estensivi a tutta la carrozzeria. La Mercedes-Benz invece si vede da nessuna parte, e dal nostro canto possiamo soltanto sperare che i feriti si rimettano il più in fretta possibile.

L'esempio di oggi ci fa riflettere sul fatto che il traffico può risultare assolutamente fastidioso, ma spesso è meglio attendere e annoiarsi che fare una scelta affrettata. A proposito di incidenti fuori dal comune, eccone uno avvenuto sul territorio nostrano, dove un SUV Audi ha messo in atto delle manovre scorrette provocando una collisione paurosa. In chiusura vi consigliamo di dare un'occhiata a questa collisione multipla con tanto di Autopilot protagonista: anche in questo caso, un po' di cautela sarebbe stata senza alcun dubbio utile.