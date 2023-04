Incidente Ciro Immobile a Roma: auto contro tram, Land Rover Defender distrutta. Video

Tanta paura per l'attaccante della Lazio e della nazionale italiana, Ciro Immobile: il giocatore è stato vittima di un incidente dopo che la sua auto è finita contro un tram in quel di Roma. Completamente fuori uso la sua Land Rover Defender.

Dopo che la Bugatti Veyron di Cristiano Ronaldo è finita distrutta, un altro incidente con protagonista un calciatore di spicco sale alla ribalta delle cronache. Come si nota dai video che trovate pubblicati più sotto, il SUV dell'attaccante biancoceleste risulta essere inutilizzabile ma fortunatamente nessuno degli occupanti si è ferito in maniera grave, anche se ovviamente hanno avuto bisogno delle cure da parte degli uomini del 118.

Secondo quanto fatto sapere dallo stesso calciatore: «Il tram è passato con il rosso. Per fortuna sto bene». Il calciatore è stato portato al Policlinico Gemelli per degli accertamenti e avrebbe una spalla dolorante come riferisce il Corriere della Sera, ma in generale starebbe bene.

Lo scontro è avvenuto lungo Ponte Matteotti, quello che collega il quartiere Flaminio al Prati, non troppo distante dallo stadio Olimpico. Il giocatore era alla guida della sua auto, e a bordo vi erano altre sei persone, così come dimostrato anche da una stories su Instagram che lo stesso attaccante laziale aveva pubblicato poco prima dello scontro.

La redazione di AGTW ha intervistato un testimone oculare che non è però riuscito a fornire una ricostruzione esatta di quanto accaduto: “Io stavo fermo al semaforo perchè era rosso, ho visto solo che Immobile arrivava e andava addosso al tram. Era rosso il semaforo? Non ci ho capito niente ti dico la verità. Io ho visto la macchina che arrivava e il tram che attraversava. Io avevo il rosso, ma non so che dirti... Ho visto che l'autista sballottava dentro la cabina, sul tram c'era la gente”.

Dopo l'impatto, molto violento, il tram sarebbe uscito dalla sede delle rotaie, a confermare quanto l'esito dell'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Di seguito un po' di video pubblicati dalla redazione di AGTW che mostrano i minuti subito dopo lo scontro.

