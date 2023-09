Incidente shock a Napoli, Lamborghini spezzata in due: patente ritirata a 27enne

Quello accaduto pochi giorni fa a Napoli, quartiere Bagnoli, è un incidente decisamente choc. Come da immagini che potete vedere su questa pagina, una Lamborghini è stata letteralmente spezzata in due dopo un devastante impatto.

Le foto sono riportate dalla pagina Facebook “Ce la faremo”, mentre la notizia è segnalata da Fanpage che racconta di come alla guida della supercar di Sant'Agata Bolognese vi fosse un 27enne.

L'auto non era di sua proprietà bensì presa da un autonoleggio, ed evidentemente per ridurla così qualcosa deve essere andato storto. Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma l'alta velocità potrebbe aver provocato l'incidente.

Solo per miracolo il guidatore non è morto, ma lo stesso è stato comunque ricoverato in codice rosso presso l'ospedale San Paolo in gravi condizioni. Con il passare delle ore, fortunatamente, il ragazzo è migliorato e alla fine se l'è cavata con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto emerso sembra che lo stesso si sia rifiutato di fare il test di alcol e droga di conseguenza è stato denunciato, ed inoltre gli è stata ritirata la patente. Solo per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli, anche perchè, vedendo come è ridotta la Lamborghini, un eventuale impatto con un altro mezzo sarebbe stato devastante.

Pare che lo scontro abbia attirato numerosi curiosi, soprattutto vedendo il mezzo di lusso finito in due pezzi: moltissime le foto e i video realizzati, come gli scatti che trovate anche su questa pagina.

Alla luce di tale incidente ci si domanda se non sia il caso di limitare la guida di tali vetture solamente a chi sia dotato di una patente speciale o previo un corso di guida sportivo. Una vettura come una Lamborghini, con potenze superiori ai 300 cavalli, potrebbe non essere per tutti, soprattutto per chi magari ha già il piede pesante di suo.

Tra l'altro tale episodio ha ricordato da vicino quello avvenuto a Casalpalocco, l'incidente degli youtuber con una Urus, anche in quel caso presa a noleggio, che purtroppo ha causato la morte di un bimbo.

Pochi giorni fa vi avevamo invece riportato un altro scontro devastante con protagonista una supercar di Sant'Agata Bolognese: due Lamborghini Huracan hanno dato vita ad una sfida conclusasi contro una Prius