L'incidente choc a Freddie Flintoff segna la fine definitiva di Top Gear?

E' tornato in pubblico soltanto pochi giorni fa Freddie Flintoff. Il conduttore di Top Gear è stato vittima di un grave incidente che aveva interrotto le riprese della nuova stagione dello storico show di auto targato BBC.

Alla luce di quanto accaduto erano circolate voci circa un possibile ritorno di Jeremy Clarkson a Top Gear, ma la situazione sembra ben differente e più drammatica. Da più parti, infatti, si parla di una possibile chiusura dello show anche perchè l'ultima stagione è stata interrotta fino a data da destinarsi.

Non è la prima volta che durante le riprese di Top Gear si verificano incidenti ma quanto accaduto a dicembre 2022 a Flintoff sembra ben diverso. Di quanto avvenuto, infatti, nessuno ha dettagli certi, e la stessa BBC ha sempre tenuto la bocca cucita sull'incidente.

Si sa però che l'incidente è stato grave e al di là del commento del padre del conduttore "E' fortunato ad essere vivo", sono emerse in questi giorni le foto dell'ex giocatore di cricket che mostrano gli evidenti segni delle ferite sul volto.

Si sa inoltre che l'intero team di produzione di Top Gear è stato smantellato, e tutti gli episodi già girati per la 34esima serie dello show sono stati di fatto scartati. C'è da dire che Flintoff non ha intentato alcuna causa contro la BBC, ma secondo un insider non è da escludere che l'azienda l'abbia già ripagato, e si parla di una cifra “multimilionaria”, anche se ovviamente stiamo parlando solo di supposizioni, sia chiaro.

Chissà se un giorno tale storia verrà mai chiarita dai diretti interessanti, nel frattempo non possiamo che fare supposizioni. Flintoff era a bordo di una Morgan Super 3 senza casco quando ha sbandato finendo con la faccia a terra. Secondo i rumors dovette attendere 45 minuti prima del trasporto in ospedale, e una volta giunto nel nosocomio il conduttore rimase sotto i ferri per quattro ore, poi altri nove mesi di riabilitazione a casa.

In un comunicato la BBC ha affermato di essersi scusata con il presentatore e che lo avrebbe sostenuto per il suo recupero, ma del futuro dello show neanche una virgola. La sensazione è che Top Gear sia giunto ormai alla fine.