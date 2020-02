Si schianta col camion e il rimorchio resta in una posizione incredibile

La notte scorsa c'è stato un incidente su un'autostrada dell'Indiana, negli Stati Uniti. Come conseguenza il rimorchio di un camion è rimasto in piedi sul posteriore, e appoggiato con un fianco contro il ponte di un'altra autostrada, costringendo alla chiusura temporanea del tratto.

E' accaduto sulla Interstate 65 di Crown Point, a circa 15 chilometri a sud di Gary, e la polizia ha prontamente arrestato il traffico, reindirizzandolo poi per evitare altri danni. Non era affatto chiara la dinamica dell'incidente o cosa l'avesse causato, o anche come abbia fatto il rimorchio a mettersi in quell'assurda posizione testimoniata dalle foto in fondo alla pagina.

Queste sono state condivise su Twitter dal Sergente Glen Fifield, che ha condiviso tramite il proprio account tutte le informazioni in suo possesso, che non mancherà di aggiornare nel corso del tempo. Al momento comunque non ci sono feriti per lo schianto, e la Polizia dello Stato dell'Indiana si è riferita all'evento con la parola "disavventura", precisando che due corsie sono state prontamente riaperte, e le restanti avranno a breve la stessa sorte. Anche il ponte di sostegno al rimorchio ha avuto un check, e secondo le ispezioni è tutto apposto.

A proposito di stranezze vi rimandiamo a questa Isuzu D-Max, che ha come caratteristica principale il fatto di possedere più compressori che cilindri.