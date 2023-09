Incidente Bagnaia, Paolo Simoncelli ha rivissuto l'incubo del Sic 'Ringraziamo Bastianini'

Continua a tenere banco l'incidente di Bagnaia, scontro choc da cui il pilota ne è uscito illeso in maniera quasi miracolosa. Il campione del mondo in carica è stato infatti investito dalla KTM di Binder senza riportare nemmeno una frattura.

L'incubo di ogni pilota è quello di cadere in pista durante la gara, col rischio di farsi letteralmente schiacciare, e lo sa bene purtroppo Paolo Simoncelli, papà del compianto Sic, che vedendo le immagini di domenica scorsa, ha probabilmente rivissuto l'incubo del 23 ottobre 2011, quando il figlio Marco moriva a Sepang investito dagli avversari.

Attraverso le pagine del blog ic58squadracorse.it, Simoncelli ha analizzato la vicenda sottolineando come l'errore di Bastianini, che in precedenza aveva creato scompiglio, abbia probabilmente salvato la vita al campione del mondo 2022 su Ducati: “Secondo me dobbiamo ringraziare l’errore di Bastianini se Bagnaia é uscito praticamente indenne dallo spaventoso incidente”, scrive Paolo Simoncelli che poi invita i lettori ad una riflessione: “Lo trovate strano ma pensateci bene, se Enea nn avesse in qualche modo sfoltito il gruppo di testa di cui Pecco era a capo, il rischio di investirlo almeno una seconda volta si sarebbe alzato drasticamente. Fortunatamente é andata bene e mando un abbraccio a entrambi di pronta guarigione”.

Simoncelli ricorda come la MotoGp sia uno sport pericoloso e passionale, “e la passione non la puoi fermare”, anche se a volte, ricorda ancora il padre di Marco, le penalità non vengono distribuite dalla direzione gara “in modo equo”.

Quindi conclude la sua disamina sull'incidente di Bagnaia così: “Con una moto3 da capogiro e il mezzo miracolo in MotoGP dobbiamo solo ringraziare e assaporare questo momento, sono rari ma ci sono… e se chiudiamo un attimo gli occhi é già Misano!”, con riferimento all'atteso weekend di Misano Adriatico che si correrà questa domenica, 10 settembre 2023 e appuntamento in cui Bagnaia ci sarà.