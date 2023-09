L'incidente alla più alta velocità in Europa arriva dalla Spagna: che follia

L'eccessiva velocità è una delle principali cause di incidenti stradali, sfortunatamente, la velocità più alta registrata in un incidente stradale in Europa si è verificata in Spagna, ben 250 km/h, un velocità folle la quale non lascia scampo.

Questo incidente tragico è un triste esempio dell'importanza di rispettare i limiti di velocità e guidare in modo responsabile su strada. La velocità eccessiva non solo aumenta il rischio di incidenti, ma può anche aggravare le conseguenze in caso di collisione, rendendo più difficile per i sistemi di sicurezza dei veicoli.

La Polizia Provinciale di Navarra ha ufficialmente certificato la velocità più alta mai registrata in un incidente stradale in Europa. Il tragico avvenimento è avvenuto presso la località iberica all'inizio di quest'anno, registrando un decesso. Le indagini sono ancora in corso.

Una delle possibili soluzioni potrebbe essere l'introduzione di scatole nere nei veicoli per migliorare la sicurezza stradale e per fornire dati fondamentali per l'analisi degli incidenti. Queste scatole nere registrano informazioni cruciali come la velocità, l'intensità della frenata e altri dati rilevanti subito prima e dopo l'attivazione degli airbag.

Tecnologie simili di monitoraggio delle attività dei veicoli sono tutt'oggi utilizzate anche in altri contesti. Un esempio è il dispositivo Move-in che permettere di tenere traccia dei veicoli particolarmente inquinanti in modo tale da poterli far circolare anche nelle zone interdette per via dell'alto inquinamento.

Un altro incidente verificatosi di recente ad alta velocità ha coinvolto una Lamborghini Huracan presso la cittadina californiana di Murrieta, mentre si stava sfidando con un'altra supercar in una vera e propria gara su strada cittadina.