Una rara BMW 8 X Jeff Koons da 320.000 euro incidentata dopo appena 17 km percorsi

Uno degli esemplari speciali di BMW M850i xDrive Gran Coupé progettati in collaborazione con l’artista pop Jeff Koons è stato venduto dopo aver fatto un incidente ed essere stato danneggiato.

Anche se non è chiaro il prezzo di vendita, il nuovo proprietario cercherà di riparare il particolare mezzo e metterlo nuovamente in circolazione. Questa stravagante edizione limitata prodotta a inizio 2022, denominata BMW 8 X Jeff Koons, deriva dalla M850i xDrive Gran Coupé e monta un motore V8 turbocompresso capace di erogare una potenza di 523 CV.

L’edizione è stata limitata a soli 99 esemplari in tutto il mondo, costando ai clienti circa 250.000-350.000 dollari in più rispetto al prezzo di vendita del modello standard. Tutte le unità costruite condividono lo stesso aspetto e, anche se sicuramente non piacerà a tutti, rimane una creazione artistica che ha richiesto molto lavoro: basti considerare che per verniciare ogni singola parte della vettura sono state necessarie centinaia di ore di lavoro, dettaglio che rende queste vetture “uniche” a loro modo.

Il modello in questione è stato venduto tramite SCA Auctions con soli 17,7 km percorsi. Nonostante la scarsa qualità delle immagini, sembrerebbe che i danni arrecati all’auto riguardino principalmente il tetto e il lato destro anteriore della vettura; fortunatamente non sono così gravi come si potrebbe pensare.

Bisogna ovviamente sperare che il nuovo proprietario si occupi della riparazione delle parti rovinate per poter riportare al suo massimo splendore un esemplare così raro. Ovviamente riparare o sostituire unità di questa vettura non risulterà facile, in quanto gli esemplari costruiti risultano essere davvero pochi, inoltre bisogna considerare che, per esempio, le riparazioni del pannello laterale e del paraurti dovranno essere - dagli USA - rispedite in Germania per essere riverniciate, imponendo una grande spesa al proprietario.

Non sono solo le verniciature di quest’auto però a renderla così speciale, poiché nell’abitacolo si trova una miscela di pelli di diversi colori sulle portiere e sui sedili, mentre la moquette è marrone e i tappetini sono rossi. Decisamente un esemplare molto appariscente che non può piacere a tutti. A tal proposito: guardate quanto è estrema la BMW XM Black Rhino, anche se in questo caso non c’è colore ma solo tanto nero.