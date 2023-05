Quanto incide la grandezza dei cerchi sul consumo batteria? Il test sorprendente di Tesla

Fra i fattori che influenzano in maniera significativa l'efficienza di un'auto elettrica, quindi il consumo della batteria, vi è la grandezza dei cerchi in lega. A dimostrarlo in maniera concreta è un test condotto da TheDriven.

Due piloti esperti si sono messi alla guida di due Tesla Model Y, l'auto più venduta d'Europa nel Q1 2023. Le due vettore erano pressochè identiche, a cominciare dalla variante scelta, la Performance.

Le due auto sono state costruite nel 2023 nello stabilimento di Shanghai, uscite dalla fabbrica a pochi giorni l'una dall'altra. Entrambe presentavano lo stesso “degrado” della batteria, avendo sul contachilometri 1.600 km.

Nel corso del test i due piloti hanno azionato l'aria condizionata, impostandola a 22 gradi, mentre la pressione degli pneumatici era di 42 psi. Infine, entrambe le vetture presentavano due passeggeri a testa.

Durante la guida le due auto sono state accodate con un minimo di 60 metri fino ad un massimo di 400 metri, alternando l'auto che stava in testa, ed inoltre, si è deciso di guidarle al limite di velocità massimo (110 km/h) il più possibile lungo l'autostrada di Albany, in Australia.

Durante l'esame sono stati percorsi 272 chilometri ma le due Tesla Model Y, quella che sarà l'auto più venduta al mondo, avevano una sola grande differenza: i cerchi in lega. Una montava quelli da 19 pollici Gemini, mentre l'altra da 21 Uberturbine.

Una piccola variante che ha però inciso in maniera molto significativa sul consumo della batteria. La Model Y con i cerchi più grandi ha infatti registrato un consumo medio di 178 kWh, mentre quella con cerchi più piccoli si è fermata a 158, quindi un miglioramento dell'11 per cento.

Qual è il motivo di questa differenza sostanziale? I cerchi da 21 pollici presentano degli pneumatici che risultano essere più ruvidi e quindi meno aerodinamici. Di contro le gomme montate sulla versione con i cerchi da 19 pollici avevano una superficie più liscia, di conseguenza il flusso dell'aria riusciva a passare più agevolmente.