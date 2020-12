Inchiodare davanti a un trattore non è una buona idea: ecco cos'è accaduto in Polonia

Dal video in alto vi sarete senz'altro accorti della sconsideratezza del conducente della station wagon Mercedes-Benz, il quale ha stupidamente provato più volte a inchiodare davanti a un altro veicolo che per sua immensa sfortuna, era un enorme trattore.

Circa il dove e il quando sappiamo pochissimo, ma dalla data di upload del video su YouTube e dai commenti sotto di esso crediamo sia stato registrato in Polonia lo scorso novembre, e parte con l'automobilista che con la sua Mercedes-Benz supera il trattore in percorrenza a velocità da crociera.

Invece di superare e andare via, l'uomo a bordo della station wagon ha improvvisamente inchiodato senza un motivo apparente, costringendo il conducente del trattore ad immettersi sulla corsia opposta per evitare la collisione. In seguito la Mercedes accelera e poi si sposta da una corsia all'altra per infine inchiodare di nuovo. Stavolta, dopo qualche altro tentativo di evitare l'incidente, il trattore finisce per urtare violentemente il paraurti dell'autovettura distruggendone il lunotto posteriore e ammaccandone il paraurti.

Subito dopo l'impatto entrambi i protagonisti della vicenda hanno accostato a bordo strada, e l'individuo sulla Mercedes-Benz è sceso dall'abitacolo per avvicinarsi al trattore. Stando a quanto riportato da un utente su Reddit, il conducente del veicolo agricolo avrebbe affermato:"Bravo, ho registrato tutto!". La risposta quindi è stata la seguente:"Pure io."

Dal nostro canto, visto il materiale video che abbiamo a disposizione, ci resta praticamente impossibile indicare le ragioni dietro un comportamento tanto avventato ma, qualunque esse siano, supponiamo che il proprietario della vettura abbia imparato parecchio da quanto accaduto, mano sul fuoco.

A proposito di particolari eventi stradali, vogliamo rimandarvi a un brutto episodio avvenuto non molte ore fa nello stato di New York: in seguito a una tempesta di neve perfetta un automobilista è rimasto sepolto vivo nella propria macchina per circa 10 ore. Per chiudere tornando alle manovre sconsiderate non possiamo non mostrarvi il folle tentativo di sbloccare un SUV incastrato sul marciapiede: un Ford Super Duty l'ha distrutto tramite una catena.