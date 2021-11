L'incentivo sulla Nuova KONA Electric 2021 lo paga Hyundai: fino a 10.900 euro di sconto

Dallo scorso 6 novembre il nostro articolo 10 motivi per acquistare la Hyundai KONA Electric 2021 e 1 per non farlo ha raccolto un numero eccezionale di letture, segno che attorno al crossover sudcoreano c'è non poca attenzione. Ebbene oggi abbiamo un'ottima notizia per chi vuole prenderne una.

Come saprete, il Governo attuale (in linea con il precedente) si è parecchio adoperato per offrire agli automobilisti italiani ottimi incentivi elettrici - fino a 10.450 euro di sconto con rottamazione su una nuova BEV. Ora però i fondi sono finiti e le auto elettriche andrebbero acquistate a prezzo pieno, Hyundai però ha deciso di farvi un regalo di Natale anticipato.

Sulla nuova KONA Electric l'incentivo di fatto lo paga Hyundai: avete ora fino a 10.900 euro di vantaggi con Maxi Rottamazione Hyundai e finanziamento By Mobility. In questo modo Nuova KONA Electric si può avere in 35 rate da 99 euro al mese a partire da 24.936 euro. L'anticipo previsto con questa simulazione è di 10.271 euro, il riscatto invece è di 14.713 euro (TAN 2,95%, TAEG 5,59%, abbiamo dunque anche tassi abbastanza vantaggiosi). Per saperne di più su questa nuova offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione Hyundai.



Speriamo che Hyundai lanci una promozione simile anche sulla nuova IONIQ 5 che abbiamo provato anche in variante RWD.