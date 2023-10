Gli incentivi moto sono finiti: 'colpa' dei quadricli ma ANCMA chiede già altri fondi

Come molti di voi già sapranno, l’Ecobonus governativo è valido sia per automobili green che motocicli, ciclomotori e quadricicli a zero emissioni, i fondi per i veicoli L però sono terminati e ora ANCMA chiede nuovi aiuti.

In particolare l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori chiede al Ministro Urso lo sblocco di 5,6 milioni di euro avanzati dallo stanziamento 2022 previsto dal DL semplificazioni. Tale cifra darebbe una nuova boccata d’ossigeno a ciclomotori, moto e quadricicli elettrici di categoria L, i cui fondi sono terminati da pochi giorni (la Topolino esaurisce i fondi per i quadricicli elettrici). L’Ecobonus avrebbe avuto durata fino al 31 dicembre 2023, il denaro invece è finito con tre mesi d’anticipo.

“Nei primi nove mesi del 2023 – recita il comunicato diffuso da ANCMA - il settore ha consumato i 35 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021 e dal DPCM 6 aprile 2022, a conferma del fatto che in questa fase l’incentivo rappresenta ancora una leva importante e misura indispensabile per lo sviluppo di un mercato elettrico”.

Ad aver divorato i fondi sono stati soprattutto i quadricicli elettrici come la Citroen Ami e la Fiat Topolino di recente uscita (potete finalmente ordinare la Fiat Topolino), che hanno consumato circa il 50% di tutte le risorse per l’anno 2023.

“Servono certezza e continuità, perché – ha aggiunto ANCMA - l’andamento a singhiozzo degli incentivi danneggia le aziende del settore, che si vedono impossibilitate a pianificare l’attività commerciale e devono gestire flussi di cassa anomali, oltre, naturalmente, a frenare la diffusione della mobilità elettrica. Sbloccare i fondi 2022 garantirebbe al settore delle due ruote elettriche una copertura per la parte finale dell’anno. Inoltre, vista la complessità della revisione del pacchetto incentivi destinati al mondo auto, alla quale il MIMIT sta lavorando da alcuni mesi, sarebbe opportuno stralciare il capitolo dei veicoli elettrici della categoria L, per assicurare una gestione autonoma e tempi più rapidi di intervento”.